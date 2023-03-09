دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 9-3-2023

يردد المسلمون دعاء الصباح وأذكاره بصورة يومية للتقرب من الله وطلب الرزق في بداية اليوم، لذا يهتموا بقراءة

دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر، فالدعاء من أهم العبادات التي حثتنا السنة النبوية عليها، وتعرض "الدستور" لقرائها دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الخميس 9-3-2023

دعاء الصباح

من دعاء الصباح.. اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ. إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ).

(اللَّهمَّ أجرني منَ النَّارِ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا، ورزقًا طيِّبًا، وعملًا متقبَّلًا، اللَّهمَّ بك أُحاوِلُ، وبك أُقاتِلُ، وبك أُصاوِلُ).

من دعاء الصباح.. لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ، لَهُ لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللَّهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعْطيَ لما مَنعتَ، ولا يَنفعُ ذا الجدِّ مِنكَ الجدُّ).

أدعية الفجر

بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم رضني بقضائك، وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ربى إنها ساعة الفجر اللهم إنا ننتظر منك فرجًا قريبًا يريح قلوبنا ويبكي عيوننا فرحًا فبشرنا يا الله. اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب يا الله ارزق أحبتي رزقا كالأمطار يا الله.

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على سيدنا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم وعلى آله وصحبة في كل لمحة ونفس وبعدد كل معلوم لديك وبقدر محبتك فيه، وصل على سيدنا نحمد صلاة تزيل بها عنا الهم والغم والحزن والمخاوف والأوهام والفقر.