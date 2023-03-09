ميناء الإسكندرية تعقد مؤتمرًا لـ«تيسير حركة التجارة المصرية على مجتمع التجارة والأعمال»

عقدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس الإدارة، أمس الأربعاء، مؤتمرا موسعا تحت عنوان "تيسير حركة التجارة المصرية على مجتمع التجارة والأعمال"، برعاية اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري.

جاء ذلك لمناقشة المعوقات والمشكلات التي تواجه الشركات العاملة بالميناء وسبل تذليلها لزيادة وتعظيم حركة التداول للسفن والبضائع ورفع الكفاءة التشغيلية.

وشهد المؤتمر، بتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حضورا كثيفا من أعضاء المجتمع المينائي من غرفة ملاحة الإسكندرية والتوكيلات الملاحية وشركات الشحن والتفريغ والجهات الحكومية المختلفة ممثلة في مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإدارة العامة لشرطة الميناء.

وبدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية من رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ورئيس قطاع النقل البحري، ثم تم فتح باب النقاش وطرح الملاحظات والاستفسارات والمقترحات، وتم التوافق حول العديد من الرؤى التي من شأنها دعم الكفاءة التشغيلية وحسن إدارة العمل وتقليل التكدسات وزيادة حجم التبادل التجاري.

مؤتمر تيسير حركة التجارة المصرية على مجتمع التجارة والأعمال

مؤتمر تيسير حركة التجارة المصرية على مجتمع التجارة والأعمال

مؤتمر تيسير حركة التجارة المصرية على مجتمع التجارة والأعمال