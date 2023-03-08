الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الكونفدرالية.. بيراميدز يسحق أسكو كارا برباعية وينتزع صدارة المجموعة مؤقتًا

بيراميدز
بيراميدز

سحق فريق بيراميدز مضيفه أسكو كارا التوجولي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وافتتح فخر الدين بن يوسف التسجيل لصالح بيراميدز في الدقيقة الثالثة قبل أن يسجل مصطفى فتحي "هدفين" في الدقيقتين 26 و36.

وفي الشوط الثاني سجل إسلام عيسى الهدف الرابع في الدقيقة 64، بينما سجل كانجنيفي أماتشوتشوي هدف أسكو كارا الوحيد في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد بيراميدز عند 8 نقاط في الصدارة وتوقف رصيد أسكو كارا عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

بيراميدز أسكو كارا التوجولي الكونفدرالية الافريقية الكونفدرالية مصطفى فتحي

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