الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

عودة الأجواء الممطرة.. «الأرصاد» تكشف مفاجأة في طقس الأيام المقبلة

طقس
طقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن عودة الأجواء الممطرة مرة ثانية على كافة الأنحاء، حيثُ تشير أخر خرائط الطقس إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. 

 

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد خلال الأيام المُقبلة، محذرة المواطنين من الأحوال الجوية المتغيّرة.

 

وتوقعت الأرصاد عودة الأجواء الممطرة، اعتبارا من الإثنين المقبل الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣؛ حيثُ تشير آخر خرائط الطقس إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. 

 

وأشارت أخر صور الأقمار الصناعية إلى أنَّ حالة الطقس المتوقعة خلال هذه الأيام، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدَّة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء ونشاط رياح على بعض المناطق.

 

من جهتها أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذا الوقت من العام يعد فترة تقلبات جوية حادة وسريعة خاصة في درجات الحرارة، حيث تستمر حالة الطقس متأثرة بانخفاض درجات الحرارة نهارا وليلا، كما تتأثر البلاد بمصادر الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا، مع وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

 

وأوضحت غانم في تصريحات تليفزيونية لها أن هذا يساعد على تكاثر السحب التي تحجب جزءا من أشعة الشمس وتزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، حيث يسود الإحساس بالأجواء الشتوية المائلة للدفء في فترة النهار على المناطق الشمالية، ومائلة للحرارة على المناطق الجنوبية نهارا.

 

وأكدت أنه حالة الطقس تتغير مع غياب أشعة الشمس وبدء فترات الليل، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، لتسود أجواء باردة على محافظات الجمهورية، داعية إلى الحذر بين فترة النهار والليل لذلك يجب عدم تخفيف الملابس بشكل كبير أو تغيير نوعيتها مع ضرورة الحفاظ على ارتداء الملابس الشتوية خاصة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

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