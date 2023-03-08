اختتام فعاليات البرنامج الثاني لتعزيز قيم المواطنة بالمنوفية

انتهت صباح اليوم الأربعاء الفعالية الختامية لأنشطة أسبوع المواطنة السادس في إطار مشروع تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية لدى الأجيال الشابة في محافظات الدلتا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي تم في ضيافة المجمع الإعلامي النموذجي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

وشهد اليوم الفعالية الثالثة لبناء المعرفة للجمهور العام من خلال محاضرة عامة حضرها نحو ٩٠ شابا وشابة من فئات تنوعت بين موظفين عموم، وطلبة جامعيين، ومكلفات الخدمة العامة، ومجتمع مدني، وإعلاميين.

وأدار المحاضرة محمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وحاضر فيها كل من وكيل أول الوزارة المستشار الإعلامي "عمرو محسوب النبي" رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، و"علاء شلبي" رئيس المنظمة العربية.

وأشار "شلبي" في البداية إلى التعريف بالمنظمة وتاريخها الممتد ل ٤٠ عاما من مراحل تأسيسها وانطلاقها، وطبيعة أنشطتها في مصر وعدد من الدول العربية، لافتا إلى أن مشروع تعزيز قيم المواطنة والدور الأساسي الذي يلعبه لإبراز البعد الثقافي والحقوقي لمبادرة حياة كريمة.

كما شدد على أن مبادرة حياة كريمة هي أحد أكبر المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد في تاريخها المعاصر مؤكداً أن هذا المشروع يؤثر بشكل إيجابي على حقوق الإنسان في مصر بفهومها الشامل.

وحول بعض الالتباسات الشائعة، أوضح شلبي أن حقوق الإنسان ليست قيم وعبارات مستوردة من الخارج، إلا أنها في الحقيقة نتاج ثقافي وقيمي عالمي وساهمت فيها مختلف الأديان والحضارات، منوها ببعض أبرزها مثل دستور المواطنة والتي تسمى صحيفة المدينة وخطبة الوداع وصلح الحديبية التي سنها رسولنا الكريم محمد (صلعم)، كما ساهمت الدول العربية في كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩٤٨، موضحا أن الفارق بين نشأة المنظمة ١٩٨٣ والان كبير للغاية، من خلال وجود وزارات لحقوق الإنسان وهياكل حكومية وبرلمانية وقضائية مختصة بحقوق الإنسان، ومؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نحو ستة آلاف جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في مجال حقوق الإنسان في الدول العربية.

وفي محاضرته أشار المستشار الإعلامي عمرو محسوب النبي التي جاءت بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان"، إلى التأكيد على مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، والملامح الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك وسائل الإتصال وأنواعها المختلفة، ووسائل الإعلام بأنواعها، وماهي الصلة بين الإعلام وحقوق الإنسان.

كما شدد على ضرورة عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من شائعات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتحقق من صحة أي معلومة متداولة والتحقق من مصادرها قبل الوثوق فيها واعادة نشرها، مؤكداً ان وسائل التواصل الاجتماعي ليست مصادر موثوقة للمادة الإخبارية.

واختتمت الفعاليات بتسليم شهادات المتدربات من مكلفات الخدمة العامة المستهدفين منها. فيما سلّم الشهادات كل من "علاء شلبي" رئيس المنظمة العربية، والمستشار الإعلامي "عمرو محسوب النبي" رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، و"علي سرحان" مدير الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، و"محمد راضي" المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، و"شعبان الأودن" مدير مجمع الإعلام النموذجي بشبين الكوم التابع لهيئة الاستعلامات، و"السيد إبراهيم" المستشار التدريبي للمنظمة العربية.