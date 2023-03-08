الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صورها في الحمام.. النيابة تتحرى عن ممرض مستشفى جامعة المنوفية

الامن
الامن

تقدمت سيدة ببلاغ للاجهزة الامنية في محافظة المنوفية، اتهمت فيه ممرض بتصويرها خلال دخولها لحمام السيدات بقسم الباطنة في مستشفى شبين الكوم الجامعي.

واستعلمت جهات التحقيق من مستشفى جامعة المنوفية عن الدرجة المالية والوظيفة للمتهم “م، إ” وقررت صرف الشاكية “ف، أ” وتحريز الهاتف المحمول على ذمة القضية.

وتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد محمد مروان مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بورود بلاغ من إحدى السيدات تتهم فيه ممرض بمستشفى جامعة المنوفية، بتصويرها أثناء وجودها في الحمام. 

وحرر عن الواقعة المحضر رقم 1929 إداري قسم شرطة شبين الكوم لسنة 2023، وذلك بعد سماع أقوال الشاكية والمشكو في حقة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

إحدى السيدات أحداث و الهاتف المحمول الامني الاستعلام اكتشاف الجهات الامنية

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وائل لطفي

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