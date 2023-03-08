لأول مرة.. طالبة بـ«تعليم مطروح» أمينًا مساعدًا لاتحاد طلاب الجمهورية

قال عمرو شحاته، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أنَّ تعليم مطروح حقق منصب الأمين المساعد لاتحاد طلاب الجمهورية للعام الدراسي 2023، وذلك بعد فوز الطالبة سما شاكر محمد الهادي بالصف الثاني الثانوي بمدرسة مطروح الرسمية لغات بإدارة مطروح التعليمية في سابقة فريدة من نوعها في تاريخ محافظة مطروح.

وأشار “شحاتة” إلى أن ذلك يضاف لسلسلة النجاحات المتواصلة لأبناء المحافظة في تحقيق مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية والتي تعد ضمن اضاءات المنظومة التعليمية خلال العام الدراسي الحالي

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الانتخابات أقيمت اليوم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لاختيار أعضاء المكتب التنفيذى لأعضاء الاتحاد للعام الدراسى الجارى وذلك عبر “الفيديو كونفرانس”، حيث تابع المكتب التنفيذي بمطروح فعالياتها عبر الشبكة الإلكترونية بقاعة الاجتماعات الصغري في ديوان عام المحافظة بحضور اسماعيل جاتو وكيل المديرية وهدي إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية ولطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية.

وهنأ وكيل تعليم مطروح الطالبة الفائزة والقيادات التعليمية وإدارة مطروح وتوجيه عام التربية الاجتماعية وإدارة الرسمية لغات مشيرا أن ذلك الانجاز يأتي بفضل من الله اولا ثم دعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالإضافة إلي مجهودات المديرية لتطوير منظومة العمل والاهتمام الكبير والإيجابي بتفعيل الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها بمدارس المحافظة مشيرا إلي أن الزرع اتي ثمره باضاءات متواصلة وإنجازات متلاحقة علي مستوي الجمهورية وتشريف اسم المحافظة في كافة المسابقات المركزية التي تنظمها الوزارة

واختتم وكيل تعليم مطروح تصريحاته، مؤكدا أن تلك الانتخابات تمنح الطلاب دروسا مجانية فى الديمقراطية حيث تمثل محاكاة حقيقية تعمق مهارات القيادة و ترسخ الثقة بالنفس والعمل بروح الفريق الواحد لدى أبنائنا الطلاب ليرفعوا راية الوطن في قادم الأيام .