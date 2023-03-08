الكشف على 100 حالة من غير القادرين فى قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالغربية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 100 حالة من غير القادرين ضمن "حياة كريمة" من أهالى قرية كفر سبطاس مركز طنطا، وكوم عبود مركز بسيون، وقريتي كفور بلشاي وكفر المحروق بمركز كفر الزيات.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات الدولة باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا، لافتا أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين فى تخصصات متنوعة صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك.

وثمن عبدالمتجلى، دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

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