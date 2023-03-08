مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح الاجتماع الإقليمي الأول للخبراء (صور)

افتتح الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، الاجتماع الإقليمي الأول للخبراء تحت عنوان "أين موقع المرأة العربية في النهضة العلمية والتقنية التي تحتاجها أمتنا العربية؟" والذي ينظمه برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بالمكتبة بالتعاون مع الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا، يومي 8 و9 مارس 2023، بمشاركة نخبة من العالمات والخبيرات من مختلف أنحاء المنطقة العربية.

قدمت الجلسة الافتتاحية الدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي، وأعربت عن سعادتها بالحضور وخاصة الدكتورة رفيعة غباش، رئيسة الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا، ومؤسس متحف المرأة في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقالت إن الدكتورة رفيعة غباش هي التي أسست هذه الشبكة التي اعتمدت عليها مكتبة الإسكندرية ووضعت كل الجهد والطاقات في دعم مسيرة العالمات العربيات ومحاولة مساعدتهن وبناء قدراتهن.

كما تقدمت بالشكر للدكتور عبد الله زايد مدير المكتبة على دعمه لملف المرأة بشكل عام وهذه الشبكة بشكل خاص، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع سيناقش دور المؤسسات العلمية والأكاديمية في دعم المرأة وأيضًا المعوقات التي تقابلها.

وأكد الدكتور أحمد عبد الله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أنه من الضروري اكتشاف أنفسنا واكتشاف النساء في العالم العربي وإلقاء الضوء على إشراقات المرأة العاملة وتقديم النماذج المتميزة في جميع البلاد العربية. وقال إن هناك عقبات قد تعوق المرأة من تحقيق ما تتمناه، وأن الثقافة الذكورية لازالت موجودة في المجتمعات العربية.

وأكد «زايد» أن هناك تواجد واضح للمرأة المصرية في مجالات عديدة من خلال البرلمان والجامعات والقضاء، مشيرا إلى دور العلم في ثورة الأمم وأن صناعة المعرفة هي التي تساعد على تقدم الدول، ومن هنا يأتي دور الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا.

وفي كلمتها، قالت الدكتورة رفيعة غباش إن المكتبة احتضنت الشبكة لعدة سنوات وأن هناك تفوق للمرأة بشكل عام خاصة في آخر أربع سنوات، وأن هناك مؤشرات لحضور عملي في قطاع العلم والمعرفة.

وأضافت أنه لدينا عقول وثروة وإرادة وتاريخ ولكننا للأسف لا نزال "متلقي" وليس "منتج". وقالت إن علينا أن ننشر النماذج الخاصة بإنجازات المرأة في مجال العلم كي يعرفها المجتمع. وأنه واجب علينا التفكير بطريقة أوسع وإظهار الإيجابيات أكثر، ويجب أن نغير من الواقع وأن نصل إلى الريادة والقيادة وتغيير الواقع الإنساني إلى الأفضل.

جدير بالذكر أن الاجتماع يشهد مشاركة خبيرات رائدات من حوالي 12 دولة عربية منها الإمارات، السعودية، تونس، الكويت، ليبيا، المغرب، الأردن، عمان، ومصر. ويناقش الاجتماع عدد من الموضوعات على مدار عدد من الجلسات هي: أين موقع المرأة العربية في النهضة العلمية والتقنية التي تحتاجها أمتنا العربية؟، دور المؤسسات العلمية والأكاديمية في دعم المرأة العربية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، جيل قادم: ما الذي يمكن أن نوفره له؟، وأجندة عمل للمستقبل تحدد وتحقق أهداف الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا.

ويسعى هذا الاجتماع لبحث فرص التعاون بين الرائدات المتميزات في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة والخروج بمقترحات من شأنها تعزيز أواصر العمل المشترك سواء على مستوي التخصص او على مستوى التعاون الإقليمي؛ وذلك لبناء مجتمع عربي يعترف بدور المرأة كشريك أساسي في عملية البناء والتطوير ودفع عجلة التقدم التي أصبحت تقوم بشكل أساسي على الاكتشافات العلمية والتكنولوجية متسارعة الوتيرة.

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