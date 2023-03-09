الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم .. آخر أيام نهضة «اتباع المسيح» بالكاتدرائية الأسقفية بالزمالك

سامي فوزي
سامي فوزي

تنتهي اليوم النهضة الروحية "اتباع المسيح" التابعة لكاتدرائية جميع القديسيين الأسقفية بالزمالك بالقاهرة، وكنيسة الأمم CON والتي بدأت يوم 7 من مارس الجاري.

وترأس النهضة الروحية رئيس الاساقفة المطران الدكتور سامي فوزي، وشارك القس المرنم زياد شحادة، والقس الدكتور رفيق وجدي، والقس كانون جاستين، والقس الدكتور برايس نورتون.

وكان مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، قد نظم ورشة حكي تحت عنوان "ست الكل" بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وذلك بالتعاون مع كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمنطقة مصر الجديدة.
يتضمن اليوم مشاركات من سيدات بيت الحواديت لقصص شخصية ملهمة قد مررن بها، على أن يبدأ العرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا.

و بيت الحواديت هو مشروع فني معني بتدريب الفئات العمرية والاجتماعية والثقافية المختلفة على كتابة وأداء الحكايات الشخصية بشكل خاص والحكايات بشكل عام، بالإضافة لتقديم منتجات الحكي بطرق متنوعة ما بين المسرح المباشر والحكايات المصورة والمسموعة والمقروءة.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.

كاتدرائية جميع القديسيين مركز جسور الثقافى الأسقفية الأنجليكاني

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