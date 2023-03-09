الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا توماس يُشارك في نهضة البابا كيرلس بمطرانية حلوان والمعصرة

الانبا توماس
الانبا توماس

حل الأنبا توماس، الأسقف العام، ضيفا على نهضة القديس البابا كيرلس السادس، والتي نظمتها مطرانية حلوان والمعصرة برئاسة اسقفها الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، في كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجائبي والبابا كيرلس السادس وشهداء حلوان بحدائق حلوان.

وألقى الأنبا توماس عظة روحية على مسامع الأقباط المشاركين بالحضور، هذا وقدم الترانيم الروحية على مسامع الحضور المرتل روماني رؤوف.

هذا و نظمت لجنة الطفولة بأسقفية الشباب أول ملتقى من ملتقيات الخدام السنوية، لمهرجان الكرازة المرقسية، بقاعة القديس أثناسيوس الرسولي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة خدام وخادمات الطفولة من عدد من الإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.
حاضر في الملتقى الأنبا موسى أسقف الشباب ومقرر المهرجان والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة. واشتمل كذلك على عرض وسائل إيضاح مبتكرة تساعد على شرح دروس المهرجان للأطفال بطرق شيقة.

يأتي هذا في إطار الاحتفال بمرور عشرين عامًا على انطلاق فعاليات مهرجان الكرازة.

بينما رسم الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة، وتوابعها ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، طلبة الفرقة الرابعة بالكلية في رتبة "إبيدياكون".

جاء ذلك ضمن صلوات القداس الإلهي الذي أقيم  وتولى نيافته خدمته في مقر الكلية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كما بارك نيافته ارتداء طلبة الفرقة الثانية للقسم ذاته، ثوب التكريس (الروب).

وفي السياق ذاته رسم نيافة الأنبا ميخائيل اليوم، طلبة القسم المسائي في رتبة "أغنسطس"

وفي كلمته شدد نيافته على ضرورة الحرص الدائم على كرامة الإكليريكية وذلك من خلال أن يكون الشماس الإكليريكي نموذجًا في الكلام والتصرف والانضباط في الصلاة والتعقل والحكمة.

شارك في الصلاة القمص بنيامين المحرقي المشرف الروحي لطلبة القسم النهاري، وبعض أعضاء هيئة التدريس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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