الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خطة لتنظيم ساحات الانتظار والشوارع الرئيسية بمدن ومراكز قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

ترأس حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة خطة تنظيم انتظار المركبات بساحات الانتظار والشوارع الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة ولائحتها التنفيذية، وذلك بحضور النائب العمدة مبارك عامر، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائبة سناء الحساني، والنائبة حنان عبدالمنعم عوض، والنائبة رحاب الغول ورؤساء الوحدات المحلية.

وأكد السكرتير العام لمحافظة قنا، أنه تم تحديد أماكن انتظار السيارات بالشوارع الرئيسية بمدن المحافظة، لاستغلال أماكن الساحات في كل مدينة حسب مساحة المكان والموقع الجغرافي، ووضع المستوى الاقتصادي للموقع في الاعتبار وذلك للقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ بالشوارع.

وأضاف حمودة، أن الهدف من تحديد ساحات انتظار السيارات هو تحقيق السيولة المرورية فى الشوارع وكذلك تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، بحيث لا تعطل الحركة المرورية في الشوارع والميادين، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور المختصة.

الشوارع الرئيسية المركبات انتظار المركبات ساحات الانتظار تنظيم انتظار المركبات مدن ومراكز قنا مدن ومراكز

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