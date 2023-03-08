حبس 3 متهمين بقتل وسرقة عجوز في الهرم

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس 3 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بقتل وسرقة سيدة عجوز بالهرم.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، كما صرحت بدفن جثمان المجني عليها عقب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة مسنة مقتولة داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة الأهرام، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم من جيران المجني عليها بدافع السرقة أمكن ضبطهم.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة ربة منزل مُسنة داخل مسكنها بدائرة القسم.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم مقيم بدائرة القسم بنطاق محل إقامة المجني عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم "كمية من مخدر الحشيش" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، واستولوا على "مبلغ مالي، سلسلة ذهبية، هاتف محمول".

تم بإرشادهم ضبط "السلسلة، الهاتف المحمول، جزء من المبلغ المالي المستولى عليها" أضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ في شراء المواد المخدرة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.