استدعاء عمال فندق عثر داخله على جثة شخص في الأزبكية

أمرت نيابة الأزبكية باستدعاء عمال فندق عثر داخله على جثة شخص في العقد الخامس من عمره الإثنين الماضي لسماع أقوالهم وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة.

وكان قسم شرطة الأزبكية، تلقى بلاغا من العمال بفندق يفيد بالعثور على جثة شخص يدعى محمد كمال داخل غرفته بالفندق بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الخامس من عمره، يرتدي كامل ملابسه وفي حالة تعفن وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث إلى أقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد مرتكبي الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.