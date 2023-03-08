الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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التمكين الاقتصادي للمرأة.. ارتفاع معدل المشاركة في قوة سوق العمل

التمكين الاقتصادي
التمكين الاقتصادي للمرأة

سلّط برنامج "صباح الخير يا مصر"،  المُذاع على القناة الأولى، الضوء على التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال تقرير تلفزيوني بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة.. ارتفاع معدل المشاركة في قوة سوق العمل".

وذكر التقرير أن الدولة المصرية، قطعت شوطًا كبيرًا في تمكين المرأة اقتصاديًا وتعظيم وإبراز دورها في التنمية الاقتصادية كشريك أساسي ومؤثر في الوطن.

ويأتي الاحتفالُ هذا العام في ظل زيادة المكاسب الاقتصادية التي حققتها المرأة المصرية خلال السنوات السابقة، حيث ارتفع معدل مشاركة المرأة المصرية في قوة العمل، بالإضافة إلى القوانين التي تم صياغتها في الجانب الاقتصادي والتي تستهدف تحسين أوضاع المرأة المصرية. 

وركز التقرير على الإقرار في المادة الثانية من قانون الاستثمار على ضرورة ضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجل والمرأة، وتعددت القوانين الداعمة للمرأة مثل اعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة.

وعن قانون الخدمة المدنية لعام 2016، أكد التقرير أنه منح الكثير من المزايا للأمهات العاملات، كما استحوذت المرأة على النصيب الأكبر من التمويل متناهي الصغر بنسبة تخطت 63%.

وبحسب وزارة التخطيط، فقد زادت نسبة تمثيل النساء في مجالس الإدارة بالبورصة المصرية لتصل إلى 10.1% والقطاع المصرفي إلى 14.8% وقطاع الأعمال العام إلى 6.1%.

فيما وصلت نسبة النساء في المناصب التنفيذية إلى نسبة 7.1%، وهي نسبة أعلى من المتوسط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تقدر بـ 5.4%.

التمكين الأقتصادي للمراه معدل المشاركة ارتفاع معدل المشاركة النساء المصرية اليوم العالمي للمرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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