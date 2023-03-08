الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بحل شكاوى أولياء أمور طلاب مدرسة سعد الحرة بشبين الكوم

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

وكلَّف المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، بدراسة شكوى أولياء أمور طلاب مدرسة سعد الحرة بشبين الكوم يتضررون من تحويل الدراسة بالمدرسة بنظام الفترتين بدلًا من الفترة الصباحية مما يؤثر على انتظام حضور الطلاب بشكل مستمر، بما لا يخل بالمنظومة التعليمية وحرصا على مصلحة الطلاب.

ووجه المحافظ بإعداد خطاب لوزير الري والموارد المائية  بشأن إحلال وتجديد مسجد شهداء الأقصى المقام على أرض أملاك جسر النيل بناحية كفر دنشواى بالشهداء، استجابة لمطالب الأهالي.

كما تضمن اللقاء عددًا من الشكاوى تنوعت بين طلب مواطن بناحية شبرا باص بشبين الكوم يلتمس تقسيط القيمة السعرية لتقنين قطعة أرض أملاك دولة مراعاة لظروفه المعيشية والاجتماعية الصعبة.

وأحال المحافظ طلبه إلى المستشار القانوني لإبداء الرأي  ووفقا للضوابط و القوانين، وكذا شكوى مواطن بناحية بركة السبع يلتمس نقل وصلة مياه فرعية فى  زوايد التنظيم الخاصة بمنزله المقام على أرض أملاك دوله قام بتقنين أوضاعه وسداد كافة الرسوم والمستحقات، وكلَّف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع باتخاذ اللازم فورًا.

فيما وجه المحافظ كل من الإدارة العامة للتفتيش و المتابعة بفحص الطلب المقدم من إحدى شركات المستلزمات الطبية التى قامت بتوريد مستلزمات طبية لإحدى المستشفيات الحكومية ولم يتم  صرف مستحقاتهم المالية وفقا لبنود العقد، والعرض عليه، و كذا إدارة المرور باتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن بقرية الغورى ببركة السبع.

وفي لفتة إنسانية، أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطنة بناحية جريس بأشمون مراعاة لظروفها الاجتماعية و المعيشية  الصعبة.

أبناء المحافظة اجتماعية الحالات الإنسانية التنظيم الخاص التربية والتعليم الدراسة الري والموارد المائية

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