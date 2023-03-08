الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رواد 2030 يحتفل بتخريج 700 سيدة من برنامج «رائدات 2030»

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

احتفل مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتخريج نحو 700 سيدة من برنامج رائدات 2030، والذي يتم بالتعاون بين المشروع والمؤسسة المجتمعية Enterprenelle ، والذي تم إطلاقه بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في يناير 2022.
وأشارت الدكتورة غادة خليل إلى أن برنامج رائدات 2030 هو مسرعة أعمال لدعم المشروعات التجارية و توفير فرص للسيدات لإطلاق أعمالهن وتطويرها، فضلا عن مساهمته في زيادة الوعي وتقديم الموارد لتأسيس المشروعات الناشئة في مصر.

وأفادت خليل أن البرنامج لا يستهدف رائدات الأعمال فقط، ولكن أيضا أصحاب المشروعات، وهو برنامج ممول بالكامل في جميع مراحله من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنها مشروع رواد 2030، موضحة أن رائدات 2030  يتيح للنساء ورش تدريبية مجانية عبر الإنترنت في مجالات كثيرة منها نمذجة الأعمال، والتسويق، والتمويل والجوانب القانونية وتطوير الأعمال وغيرها.

كما أوضحت مدير مشروع رواد 2030 أن البرنامج له ثلاث مهام رئيسية، هي المساعدة في زيادة الإنتاجية والربحية، والابتكار للشركات المملوكة للسيدات، فضلا عن تعزيز الوصول لفرص العمل المناسبة والمشروعات للمرأة في مصر.

من جانبهن أكدت المستفيدات من برنامج "رائدات 2030"، أن البرنامج إضافة كبيرة بما يحتويه من ورش عمل تدريبية للتعرف على كيفية التخطيط لنموذج عمل تجاري وأساسيات التسويق والمبيعات وتطوير الأعمال، فضلا عن كيفية عمل الموازنة التقديرية للمشروع بالإضافة إلى التعرف على مهارات التواصل وإدارة الوقت.

ويقوم مشروع رواد ٢٠٣٠ بتقديم منح دراسية مختلفة الإستفادة من الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتوظيفها لضمان تحقيق النمو الاقتصادي القائم على الابتكار والإبداع مثل منحة ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار بالتعاون مع جامعتي القاهرة وكامبريدج، منحة إتقان مهارات العمل لرواد الأعمال بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، منحة لريادة الأعمال بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة.

مشروع رواد 2030 وزارة التخطيط برنامج رائدات 2030 الدكتورة غادة خليل رواد 2030

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