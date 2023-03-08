فى ذكرى وفاته.. كيف تسبب عبد الفتاح القصرى فى اكتئاب إسماعيل ياسين؟

كشفت نجلاء القصري، ابنة شقيق الفنان القدير عبدالفتاح القصري، أسرارًا من حياة عملاق الكوميديا في ذكرى وفاته.

وقالت نجلاء القصري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» المُذاع على قناة «TEN» إن الراحل عبدالفتاح القصري، كان فنانًا عظيمًا بشهادة الناس كلها، مؤكدة أنه فنان لن يتكرر.

وأضافت أن الفنان عبدالفتاح القصري، تميز في اللون الذي يقدمه وأحبه الناس، مؤكدة أنه كان يحب الخير لجميع الناس والجميع يذكره بالخير دائمًا.

وأشارت إلى أن الفنان الراحل كان يحرص على عدم الإسفاف في أعماله وتقديم فن راق للجمهور، مضيفة: «أكثر الأفلام التي أحبها له ابن حميدو والأستاذة فاطمة».

وتابعت: «الفنانة نادية سالم والفنانة تحية كاريوكا والفنان إسماعيل ياسين صديق عمره كل هؤلاء وقفوا بجانبه في أواخر أيامه» مشيرة إلى أنه عندما فقد بصره على المسرح كان يعمل في مسرحية مع إسماعيل يس وأخبره أنه لا يرى، وبعدها أصيب إسماعيل ياسين بالاكتئاب بسبب أنه لم يتخيل ما حدث للقصري وفقدانه لبصره على خشبة المسرح.