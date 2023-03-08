الأربعاء 08 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

فى ذكرى وفاته.. كيف تسبب عبد الفتاح القصرى فى اكتئاب إسماعيل ياسين؟

الفنان عبدالفتاح
الفنان عبدالفتاح القصري

كشفت نجلاء القصري، ابنة شقيق الفنان القدير عبدالفتاح القصري، أسرارًا من حياة عملاق الكوميديا في ذكرى وفاته.

وقالت نجلاء القصري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» المُذاع على قناة «TEN» إن الراحل عبدالفتاح القصري، كان فنانًا عظيمًا بشهادة الناس كلها، مؤكدة أنه فنان لن يتكرر.

وأضافت أن الفنان عبدالفتاح القصري، تميز في اللون الذي يقدمه وأحبه الناس، مؤكدة أنه كان يحب الخير لجميع الناس والجميع يذكره بالخير دائمًا.

وأشارت إلى أن الفنان الراحل كان يحرص على عدم الإسفاف في أعماله وتقديم فن راق للجمهور، مضيفة: «أكثر الأفلام التي أحبها له ابن حميدو والأستاذة فاطمة».

وتابعت: «الفنانة نادية سالم والفنانة تحية كاريوكا والفنان إسماعيل ياسين صديق عمره كل هؤلاء وقفوا بجانبه في أواخر أيامه» مشيرة إلى أنه عندما فقد بصره على المسرح كان يعمل في مسرحية مع إسماعيل يس وأخبره أنه لا يرى، وبعدها أصيب إسماعيل ياسين بالاكتئاب بسبب أنه لم يتخيل ما حدث للقصري وفقدانه لبصره على خشبة المسرح.

أسرار عبد الفتاح القصري الفنان الراحل عبد الفتاح القصري إسماعيل ياسين ذكرى وفاة عبد الفتاح القصري برنامج صباح الورد صباح الورد ten

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

فى اليوم العالمى للمرأة.. «الداخلية» توزع عبوات غذائية على السيدات المعيلات

التحالف الوطنى: حريصون على إيصال المساعدات إلى مستحقيها مع قدوم رمضان «فيديو»

ضبط لصوص المنازل والسيارات في القاهرة

محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على «نصب الشهداء» بميدان المسلة

إصابة شخصين بالرصاص أثناء منعهما محاولة خطف طفل بمدينة نصر

الصين تعرب عن قلقها بشأن لقاء رئيسة تايوان برئيس مجلس النواب الأمريكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرات فلسطينية حاشدة للتنديد بمجزرة الاحتلال الإسرائيلى فى «جنين»

مصر تدين الاقتحام الإسرائيلى لمخيم جنين: ينذر بتدهور خطير أمنيًا وإنسانيًا

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)