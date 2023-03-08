مصور يوثق أجواء بهجة مولد العارف بالله عبدالرحيم القناوي بعد انقطاع عامين

كشف عبدالله إسماعيل، مصور شاب، تفاصيل توثيق أجواء بهجة مولد العارف بالله عبدالرحيم القناوي بعد عامين من الانقطاع بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المُذاع على قناة «TEN» الأربعاء، إن شعب قنا احتفل بمولد العارف بالله عبدالرحيم القناوي وسط أجواء رائعة جدًا، مشيرًا إلى أن الأطفال يفتقدون مثل هذه الأجواء.

وعن أبرز العادات في المولد، قال إن أهل قنا أهل كرم ومعظم العائلات تفتح البيوت لاستقبال الزوار، بالإضافة إلى حلقات المدح والإنشاد الديني.

وأكد أن أجواء المولد مبهجة جدًا مليئة بالود والفرحة وسط أهالي قنا الكرام، مضيفًا: «كفاية الابتسامة الموجودة على أوجه الناس تخليك مش عاوز تمشي من المكان بسبب الراحة النفسية».