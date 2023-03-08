المؤبد لشاب متهم بقتل طفل فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد خلف محمد عبد اللطيف، رئيس المحكمة، بالسجن المؤبد لشاب لقتله طفلاً بسبب خلافات الجيرة بقرية اللوقا بمركز ساحل سليم.

تعود وقائع القضية إلى وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية اللوقا بسبب خلافات على الجيرة قام على أثرها المتهم "حسن. ن. إ"، 26 عاما وآخرون بإطلاق أعيرة نارية ما أسفر عن إصابة "محمود. م. ف"، 15 عاما. والتى أودت بحياته.

وكشفت تحريات المباحث بمركز ساحل سليم عن وقوع مشاجرة بين عائلتين على إثرها أطلقوا أعيرة نارية ونتج عنها إصابة المجنى عليه بإحدى الطلقات النارية فى رأسه ونقل إلى مستشفى أسيوط الجامعى وتوفى عقب ذلك متأثرا بإصابته.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة المتهم "حسن. ن. إ" وآخرون، وتم تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهمين وأسفر عن ضبط المتهم، والذى أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.