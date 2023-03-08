النائب عيد حماد في ذكرى يوم الشهيد: مصر لن تنساكم.. ستظل تذكركم دائماً

هنأ النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، قائلا: هذا اليوم يجسد أسمى معاني الوطنية والفداء لأبطال ضحوا بأرواحهم من أجل استقرار هذا الوطن.

وأضاف النائب عيد حماد، في بيان، أن يوم الشهيد يحمل أهمية خاصة حيث نستعيد فيه مصر بطولات وأمجاد قواتها المسلحة، و نحيي أرواح شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل أمن وأمان الوطن.

و أشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية تحتفي في 9مارس من كل عام بيوم الشهيد كذكرى خالدة ويوم في تاريخ هذا الوطن العظيم لاستشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق خلال زيارته للخطوط الأمامية على جبهة القتال في مارس 1969، ليصبح يوم التاسع من مارس من كل عام تاريخا خالدا في وجدان هذا الوطن.

وتابع النائب عيد حماد: الدولة المصرية لم ولن ننسى شهدائها الأبرار فستظل أسماؤهم خالدة في وجداننا، معقبا: “نحتفي بهذا التاريخ تذكرة لرجال ضحوا بأرواحهم لكي يعيش الوطن بعزة و شموخ”.

وتم اختيار يوم التاسع من مارس من كل عام ليكون يومًا للشهيد الذي كان اختياره تكريما لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق عبد المنعم رياض، في عام 1969.

وكانت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب عقدت مؤتمراً صحفياً أمس الأول للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، وأعلن خلال المؤتمر الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد.

وقال اللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن الاحتفال بهذا اليوم يأتى تأكيداً على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين ضحوا بالغالى والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة .