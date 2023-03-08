الأربعاء 08 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائب عيد حماد في ذكرى يوم الشهيد: مصر لن تنساكم.. ستظل تذكركم دائماً

النائب عيد حماد
النائب عيد حماد

هنأ النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، قائلا: هذا اليوم يجسد أسمى معاني الوطنية والفداء لأبطال ضحوا بأرواحهم من أجل استقرار هذا الوطن.

وأضاف النائب عيد حماد، في بيان، أن يوم الشهيد يحمل أهمية خاصة حيث نستعيد  فيه مصر بطولات وأمجاد قواتها المسلحة، و نحيي أرواح شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم  في سبيل أمن وأمان الوطن.

و أشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية تحتفي في 9مارس من كل عام بيوم الشهيد كذكرى خالدة ويوم في تاريخ هذا الوطن العظيم لاستشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق خلال زيارته للخطوط الأمامية على جبهة القتال في مارس 1969، ليصبح يوم التاسع من مارس من كل عام تاريخا خالدا في وجدان هذا الوطن.

وتابع النائب عيد حماد: الدولة المصرية لم ولن ننسى شهدائها الأبرار فستظل أسماؤهم خالدة في وجداننا، معقبا: “نحتفي بهذا التاريخ تذكرة لرجال ضحوا بأرواحهم لكي يعيش الوطن بعزة و شموخ”.

وتم اختيار يوم التاسع من مارس من كل عام ليكون يومًا للشهيد الذي كان اختياره تكريما لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق عبد المنعم رياض، في عام 1969.

وكانت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب عقدت مؤتمراً صحفياً أمس الأول للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، وأعلن خلال المؤتمر الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد.

وقال اللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن الاحتفال بهذا اليوم يأتى تأكيداً على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين ضحوا بالغالى والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة .

الاحتفال بيوم الشهيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق عبد المنعم رياض القائد الأعلى للقوات المسلحة المحاربين القدماء جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

48.5 مليون نسمة من سكان مصر إناث.. و18% نسبة تمثيل المرأة فى الحكومة

آخر ما كتبه الشاب ضحية قطار قليوب: «الله أعطانى أكثر مما أستحق»

اللوبيا البلدي بـ 49 جنيه.. أسعار البقوليات اليوم الأربعاء فى التعاملات الصباحية

المهاجرون والرعاية الصحية.. أوراق بايدن الرابحة في انتخابات الرئاسة 2024

«واشنطن بوست»: تمثال أبو الهول الروماني يعكس روعة الحضارة المصرية القديمة

تطورات الجريمة البشعة فى الإسكندرية.. القاتل أنهى حياة السبعة بـ30 طلقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين الاقتحام الإسرائيلى لمخيم جنين: ينذر بتدهور خطير أمنيًا وإنسانيًا

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين