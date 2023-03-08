احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. انطلاق المهرجان الرياضي للمشي بمطروح

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمطروح، اليوم الأربعاء، المهرجان الرياضي للمشي وذلك في إطار احتفالات وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للمرأة.

ورصدت «الدستور» الاحتفالات التي بدأت بإطلاق شارة البدء ثم المشي لمسافة كيلو من الملعب الخماسي وحتى الشراع بكورنيش المدينة على أنغام الأغاني الوطنية.

وقال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح خلال حديثة لـ"الدستور"، إنه تم إطلاق شارة البدء لانطلاق مهرجان المشي بمشاركة طلاب من الأزهر وجامعة مطروح.

وأوضح أن ذلك يأتي احتفالًا باليوم العالمي للمرأة في ١٥محافظة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن مهرجان محافظة مطروح جاء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

جانب من انطلاق المهرجان الرياضي للمشي بمطروح

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