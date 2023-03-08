الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. انطلاق المهرجان الرياضي للمشي بمطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمطروح، اليوم الأربعاء، المهرجان الرياضي للمشي وذلك في إطار احتفالات وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للمرأة.

ورصدت «الدستور» الاحتفالات التي بدأت بإطلاق شارة البدء ثم المشي لمسافة كيلو من الملعب الخماسي وحتى الشراع بكورنيش المدينة على أنغام الأغاني الوطنية.

وقال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح خلال حديثة لـ"الدستور"، إنه تم إطلاق شارة البدء لانطلاق مهرجان المشي  بمشاركة طلاب من الأزهر وجامعة مطروح.

وأوضح أن ذلك يأتي احتفالًا باليوم العالمي للمرأة في ١٥محافظة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن مهرجان محافظة مطروح جاء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.  

جانب من انطلاق المهرجان الرياضي للمشي بمطروح

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إحتفالا باليوم العالمى للمرأة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح محافظ مطروح مديرية الشباب والرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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