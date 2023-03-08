رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد محطات مياه الشرب بالمدينة

أجرى المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينه القاهرة الجديدة، جولة تفقدية لكبرى محطات ورافع مياه الشرب بالمدينة، والعمل سرعة حل مشاكل المياه، مؤكدًا أنه جار التنفيذ للوقوف على تشغيل المحطات.

ولفت عبدالرءوف، إلى العمل على سرعة الاحلال والتجديد المحطات المياة من ضمن (الخطة الموضوعه لرفع كفاءة المحطات وروافع المياه، مشيرًا إلى أنه تم تجديد عدد "2 " محبس على الهيدر الرئيسي بعنبر الطلمبات بمحطة ( رافع 4).

وشدد على مسؤولي المحطة بضروة الاهتمام باعمال الصيانه الدورية لجميع مكونات المحطة والاهتمام بالروافع بشكل عام من نظافة ولاند سكيب وخلافه.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بالمحطة والعمل بأسرع وقت على حل المشكلة التي يعاني منها سكان دار مصر الاندلس من خلال عمل فني تم عرضه على وجارى التجهيز لتنفيذ المناورة لحل المشكله بشكل نهائي .

وأضاف أن كانت الطاقة التصميمية للمحطة تنقيه مياه القاهرة الجديدة (500 ألف م 3/يوم) كمرحلة أولى وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بنفس الطاقة ومخطط تنفيذ مرحلة ثالثة، ليكون إجمالي إنتاج المحطة (1.5 مليون م3/يوم)، حيث تم التشغيل بعد الاستلام الابتدائي من خلال الشركة المنفذة و في 2017/3/27 وكان الانتاج الفعلي هو 170 ألف م3/يوم. - ثم تم اسناد التشغيل في 2018/7/1 وكان الإنتاج الفعلي في آخر العام يتراوح بين 280 ألف م3/يوم الى 325 ألف م3/يوم.

