الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مساعد المستشار الألماني: التخلي عن الغاز الروسي كان صعبا

الغاز الروسي
الغاز الروسي

أعلن مساعد المستشار الألماني للشؤون الاقتصادية، يورغ كوكيس، أن القرار بالتخلي عن استيراد الغاز الروسي كان صعباً جدا.


وقال كوكيس على هامش مؤتمر الطاقة الدولي "سيراويك" في هيوستن (تكساس): "كان ذلك ضغطاً كبيراً. أكثر من نصف الحجم كان لألمانيا، لذلك استبداله كان صعباً للغاية".


يذكر أن روسيا كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة، مما أعطى موسكو نفوذا هائلا على قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي، واستحوذت روسيا على ما يقرب من 40% من طلب الاتحاد في عام 2021.
 

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