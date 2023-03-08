مصرع سباك صدمه قطار وإصابة فلاح فى انقلاب توك توك بالمنيا

لقي سباك مصرعه حيث صدمه قطار أثناء عبور مزلقان في مدينة بني مزار بشمال محافظة المنيا، كما أصيب فلاح في حادث انقلاب توك توك بسبب السرعة في نفس المركز.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام قطار بشخص أثناء عبوره مزلقان في مدينة بني مزار.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع محمد ناصر صلاح 25 سنة سباك، مقيم ببني مزار، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى مطاي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب توك توك، على طريق الشيخ فضل، أمام قرية العصيان، بمركز بني مزار، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة إبراهيم صدقي السعدي 34 سنة فلاح، مقيم بقرية أبو جرج، بكسر مضاعف بالساق اليمني، وتم نقله إلى مستشفى مطاي المركزي لتلقي العلاج.

كما تلقي مدير الأمن، بلاغا من مدير مدرسة المحرص الإبتدائية بمركز ملوي، بإصابة "عزة.م" 42 سنة معلمة، بغيبوبة تامة، أثناء انعقاد اليوم الدراسي، وتم نقلها إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.