مع اقتراب موعده.. هل سيحضر «ويل سميث» حفل الأوسكار 2023؟

بعد شهور من الترقب والانتظار للحدث الفني الأضخم والأهم عالميًا، اقتربت الليلة الكبيرة، حيث سيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الخامس والتسعين، في لوس أنجلوس، الأحد القادم، 13 من مارس، وسط تجمع أكبر الأسماء في هوليوود للاحتفال بأروع الإنجازات السينمائية لعام 2022.

وتستعد الأكاديمية لتقديم نسخة جديدة مبهرة من الحفل، بعدما وصفت النسخة الماضية بالمشينة، بسبب الحادث الشهير للنجم ويل سميث، الذي اعتدى على صديقه كريس روك بالضرب خلال استلام الأول لجائزة أفضل ممثل.

أين يبث حفل الأوسكار 2023؟

سيتم بث حفل توزيع جوائز الأوسكار الكامل على الهواء مباشرة على قناة ABC التي تربطها علاقة طويلة الأمد بالأكاديمية، ويكون في حدود الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.

هل سيحضر ويل سميث حفل الأوسكار 2023؟

عادة تقليد ليلة الأوسكار أن الفائز بجائزة العام السابق لأفضل ممثل يكون حاضرًا لتقديم جائزة أفضل ممثلة هذه المرة، ولكن سيتم إجراء بعض التغييرات على جدول 2023، بعد حادث ويل سميث.

حصل ويل سميث على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "King Richard" ، وهو فيلم سيرة ذاتية لوالد أيقونتي التنس سيرينا وفينوس ويليامز. لكن اندفاعه على مسرح حفل ​​توزيع جوائز الأوسكار وصفعه "كريس روك" عندما كان يمازح زوجته جيدا سميث، جعله في مأزق مع الأكاديمية.

في الأيام التي أعقبت حصول "ويل سميث" على الجائزة، التي ربما تكون أفضل إنجاز في حياته المهنية الفنية، تعرض سميث لحظر لمدة 10 سنوات من جميع الأحداث التي استضافتها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، لذا لن يكون بين الحاضرين لحفل الأوسكار 2023.

لم يتم التأكد بعد من الذي سيحل محل سميث كأفضل ممثلة، ولكن تم اقتراح أن أحد المرشحين الآخرين من عام 2022 قد يحل محله.

تم ترشيح كل من أندرو جارفيلد وبنديكت كومبرباتش ودينزل واشنطن وخافيير بارديم لأفضل ممثل في حفل 2022، بحسب موقع DIARIO AS.