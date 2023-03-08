الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من الكيانات التعليمية الوهمية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

حذرت محافظة الإسكندرية، من انتشار الكيانات التعليمية الوهمية، في ضوء التقارير الواردة عن انتشار عدد من الكيانات التعليمية غير المعتمدة، والتي تدعي تبعيتها لوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي وتدعي منح شهادات معتمدة على خلاف الحقيقة.

 

وأهابت محافظة الإسكندرية في بيان لها بالمواطنين عدم التعامل مع هذه الكيانات الوهمية، أو أي كيانات أخرى، إلا بعد التأكد من الوزارات المعنية حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات.

 

وقامت محافظة الإسكندرية باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هذه الكيانات الوهمية تنسيقا والوزارات المعنية، ومن هذه الكيانات: 
« هيئة هارفارد إيجي- أكاديمية الصفوة للتدريب- الأكاديمية المصرية- أكاديمية رؤية للتدريب- منشأة رؤية للتنمية البشرية- أكاديمية الجامعة العربية- منشأة creative group- منشأة اسكبت للتدريب- أكاديمية الحياة- أكاديمية دلتا- أوبك أكاديمي- مؤسسة صفوة مصر- أكاديمية إسكندرية للعلوم- بخت الرضا- ايليت».

محافظة الاسكندرية الكيانات التعليمية الوهمية الكيانات الوهمية الإجراءات القانونية الوزارات المعنية

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