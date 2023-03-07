الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أعطت رضيعتها طعامًا.. القبض على ربة منزل تسببت في وفاة طفلتها بـ15 مايو

ربة منزل
ربة منزل

ألقت مباحث القاهرة القبض على ربة منزل تسببت في وفاة طفلتها الرضيعة بسبب الإهمال بمدينة 15 مايو، حيث أعطتها طعامًا وهي رضيعة وفي عمر لا يسمح لها بتناول أي أطعمة.

وردت إشارة لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، من المستشفى العام، مفادها استقبال جثة طفلة رضيعة تدعى "جومانا خالد"، متوفاة جراء إصابتها بحالة إعياء شديدة، ويُرجح وجود شُبهة جنائية حول الواقعة.


وبالانتقال وعمل التحريات تبين إصابة المجني عليها بحالة إعياء بسبب تعرضها للإهمال على يد والدتها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط والدة المجني عليها، وبمواجهتها اعترفت أنها اعتادت إعطاء طفلتها أي أطعمة متوفرة أمامها؛ مما تسبب في إصابتها بحالة إعياء ووفاتها دون قصد.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 1090 جنح 15 مايو، وتباشر النيابة العامة التحقيقات

15 مايو جثة طفل شرطة 15 مايو مباحث قسم شرطة 15 مايو

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