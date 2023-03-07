التضامن اليوم: حملة بالوعي ودعم العراق فى إعداد قيادات تطوعية

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات المرحلة الثانية من حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» التي تنفذها الوزارة وانطلقت من محافظة الدقهلية، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حيث وصل قطار الحملة خلال الأسبوع الجاري إلى مركز ميت غمر وسط تفاعل وتجاوب كبير من الأهالي في حين شهد الأسبوع الماضي تنفيذها في مركز المنصورة.

https://www.dostor.org/4331175

العراق يستعين بتجربة مصر فى الوقاية من تعاطى المخدرات

زار وفد من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير الصندوق، العراق، بناء على دعوة عراقية لعرض تجربة الصندوق في مواجهة تعاطي المخدرات، لمساندة الجانب العراقي في بناء القدرات المؤسسية للجهات المعنية استنادًا للخبرة المصرية في هذا المجال، بالتعاون والشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تعتبر الأمم المتحدة تجربة مصر من التجارب الرائدة في المنطقة.

https://www.dostor.org/4331414

«علاج الإدمان»: نعمل على مساعدة العراق فى إعداد قيادات تطوعية شبابية

قال د.عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الصندوق له قواعد بيانات وحوكمة كاملة لقضية تعاطى المخدرات والتدخلات المبنية على أسس علمية.

جاء ذلك خلال لقاء عثمان مع الفريق أول ركن عبدالأمير الشمري، وزير الداخلية العراقي، والدكتور صالح الحسناوي، وزير الصحة، والدكتور عصام السعديّ، نائب مستشار الأمن القومي العراقي، وعدد من أعضاء مجلس النواب بحضور القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات المعنية والنقابات المهنية بدولة العراق.

https://www.dostor.org/4331427