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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8-3-2023

مواد البناء.. سعر
مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8-3-2023

يزداد البحث عن اسعار مواد البناء وعلى رأسها سعر طني الحديد والأسمنت الذين ترتفع اسعارهم بصور متفاوتة وفق لأسعار الدولار والتداول في السوق.

 

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8-3-2023

نعرض في هذا التقرير أسعار مختلف مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8-3-2023 كي يمكنكم الإطلاع على أخر تطورات الأسعار.


أسعار الحديد اليوم

حديد عز 29,285 جنيها.
حديد بشاى 28,500 جنيه.
حديد العتال 27,500 جنيه.
حديد عطية 27,500 جنيه.
حديد سرحان 27,500 جنيه.
حديد المراكبى 27,000 جنيها.
حديد المصريين 29,200 جنيه.
حديد الكومى 27,000 جنيها.
حديد المعادي 27,000 جنيها.
حديد بيانكو 27,000 جنيها.
حديد العشري 27,000 جنيها.
حديد مصر ستيل 27,000 جنيها.

أسعار الأسمنت

اسمنت المسلح 1,935 جنيها.
اسمنت النصر 1,910 جنيها.
اسمنت وادي النيل 1,850 جنيها.
اسمنت المخصوص 1,905 جنيهات.
اسمنت العسكري 1,840 جنيها.
أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيها.
اسمنت حلوان 1,890 جنيها.
اسمنت السهم 1,850 جنيها.
اسمنت السويدي 1,990 جنيها.
أسمنت المسلة 1,895 جنيها.
اسمنت العسكري بني سويف 1,830 جنيها.
أسمنت العامرية عادة 1,975 جنيها.
أسمنت الممتاز 1,940 جنيها.
أسمنت السويس 1,940 جنيها.
أسمنت تايتان 1,890 جنيها.
أسمنت سيناء 1,870 جنيها.
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه.
أسمنت المهندس 1,900 جنيه.
أسمنت النهضة 1,820 جنيها.
أسمنت أسوان 1,780 جنيها.
أسمنت السد العالي 1,780 جنيها.
أسمنت قنا 1,830 جنيها.
أسمنت المصريين 1,770 جنيها.
أسمنت المصري 1,900 جنيه.
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه.
أسمنت التعمير 1,860 جنيه
أسمنت المنيا 1,830 جنيها.
أسمنت العاصمة 1,810 جنيهات.
أسمنت البرج 1,900 جنيه.
أسمنت الماكس 1,880 جنيها.
أسمنت الصخرة 1,900 جنيه.
أسمنت الدلتا 1,870 جنيها.
أسمنت الصرح 1,980 جنيه

تحرك برلمانى لنقل مصانع الأسمنت شرق النيل ببنى سويف

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 7-3-2023

أسعار الطوب الأحمر

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه.
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه.
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه.
طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيها.
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,596 جنيها.
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه.
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,000 جنيه.
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه.

سعر الرمل والزلط

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها.
رمل خشن متر مكعب 95 جنيها.
زلط عادة متر مكعب 190 جنيها.
زلط فينو متر مكعب 275 جنيها.
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه.
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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