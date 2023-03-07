الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يلتقي مستشار الحوار الوطني لرؤية 2030

جريدة الدستور

التقى د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030، لإلقاء الضوء على جهود الوزارة في تطوير التعليم بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وقال حجازي إن محاور رؤية مصر 2030 تؤكد أهمية إتاحة التعلم بجودة عالية دون تميز، مضيفًا أن الوزارة ملتزمة بتوفير حقوق التعليم والحماية والمعايشة والنمو والتنمية لكل طفل علي أرض مصر.

وأضاف أن الوزارة تستهدف بناء شخصية الطالب للمساهمة وتقديم الدعم للثورة الصناعية الرابعة التي ستمكننا من المنافسة في القرن الحادي والعشرين.

وأكد حجازي أهمية الحوار الوطني والتأكيد بأن استراتيجية الوزارة تحقق الرؤية وتضع مؤشرات قياس للمشاريع التعليمية التي تحتويها الاستراتيجية.

من جانبه، أكد د.حسام بدراوي، أن مصر وضعت رؤية لتطوير التعليم وهى ضمن رؤية مصر 2030، وهي رؤية شاملة مكونة من 5 محاور وأن هناك توافق في الرؤى مع الوزارة من حيث استراتيجيتها والتي سيتم استكمال تنفيذ محاورها خلال الفترة المقبلة.

أضاف مستشار الحوار الوطني أن المحور الأول منها هو الإتاحة والجودة وعدم التمييز، والثاني حوكمة إدارة التعليم والانتقال إلى اللامركزية واعتبار المدرسة هي محور التطوير، والمحور الثالث هو الرقمية وتعني أسلوب ومنهجية للطالب والمعلم في نقل المعلومة والتواصل، مضيفًا أن المحور الرابع هو بناء الإنسان الذي يحترم التعددية ويعمل في فريق، المتسارع المبتكر المبدع  وهو ما لا يمكن أن يحدث بدون معايشة داخل مؤسسات التعليم مع مدرسين يتفهمون ويمارسون دورهم المتجدد في صنع الشخصية، وأخيرًا القدرة التنافسية من أجل المنافسة إقليميًا وعالميًا، كل محور من هذه المحاور به أهداف رئيسية وفرعية ومدة زمنية ووسائل قياس ومسئولية تنفيذية وتمويل.

استراتيجية الوزارة التقى الدكتور التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور حسام بدراوي القرن الحادي والعشرين بناء شخصية الطالب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

أول تعليق من «السكة الحديد» عن حادث قطار قليوب

9 مارس.. أولى جلسات التحفظ على أموال مرتكبي واقعة «Hogg pool»

النائب العام يأمر بالتحقيق فى حادث قطار قليوب

10 مصابين فى حادث خروج قطار عن مساره فى محطة قليوب

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة وقوع زلزال غدًا

ارتفاع عدد المصابين لـ11 فى حادث خروج قطار قليوب عن مساره بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين: ينذر بتدهور خطير أمنيًا وإنسانيًا

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين