تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي تدفع الذهب للهبوط في ختام التعاملات

تراجعت أسعار الذهب بالأسوق المحلية خلال منتصف تعاملات، الثلاثاء، وذلك بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 1.6% بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس والتي رجح فيها أن يتجاوز الحد الأقصى لأسعار الفائدة التوقعات السابقة.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للاسعار المحلية والعالمية.

وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي إن بيانات الاقتصاد الأميركي جاءت بشكل أقوى من المتوقع، مما يشير إلى أن المستوى الأقصى لأسعار الفائدة من المرجح أن يكون أعلى من التوقعات السابقة.

وأكد أنه في حالة وجود بيانات إجمالية تبرر تشديد السياسات النقدية بشكل أسرع "فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة".

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الأميركية لشهر فبراير يوم الجمعة.

وسجلت أسعار الذهب تراجعت بنحو 5 جنيهات حتى منتصف تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1835 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية لمستوى 1819 دولارًا.

أضاف أن الجنيه الذهب سجل 14680 جنيهًا، وسجل الذهب عيار 24 نحو 2097 جنيهًا، وسجل الذهب عيار 18 نحو 1573 جنيهًا.

وتعرض أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة لعدة عوامل متباينة من بينها، تراجع أسعار الذهب بالبورصة العالمية بفعل رفع معدلات الفائدة، واستمرار تراجع الجنيه أمام الدولار، ونقص الخام بالأسواق مع ارتفاع الطلب.

اهتمام خاص بصناعة الذهب

ويهتم المواطنون بأسعار الذهب لحظة بلحظة والتغيرات السعرية باعتبار الذهب ملاذ آمن للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي وتداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا.

وتولي مصر اهتمام خاص بصناعة الذهب حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة الذهب في مصر تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية.