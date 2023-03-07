الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين على نظام رفع سن التقاعد

صورة للاحتجاجات
صورة للاحتجاجات

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، بثًا مباشرًا لوقوع اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين على قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64.

وأكد الإعلامي أحمد بشتو، مقدم برنامج "المراقب"، في تعليقه على الفيديو، أنه وقعت اشتباكات ومناوشات بين قوات الشرطة والمحتجين ووقوع إصابات وتوقيفات بين المتظاهرين.

تعطل حركة النقل والطيران

 وقال إن فرنسا اليوم شهدت تعطيلًا في حركة النقل والطيران بسبب الاحتجاجات ومن المتوقع أن يشهد الغد احتجاجات للمرأة بشكل عام في فرنسا.

وأشار بشتو إلى أن 50 ألفًا من عناصر الشرطة ينتشرون في العاصمة الفرنسية لمواجهة الاحتجاجات والمستمرة لليوم السادس على التوالي.

وأكد أن محطات الوقود والغاز لم يتم تزويدها اليوم باحتياجاتها بسبب الاحتجاجات المشتعلة في الشوارع الفرنسية.

اشتباكات محتجين رفع سن التقاعد تعطل حركة النقل الطيران الاحتجاجات العاصمة الفرنسية

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