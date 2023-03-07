الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مهاجم بيراميدز: نعرف الكثير عن أسكو كارا التوجولي وقادرون على الفوز خارج مصر

دودو الجباس
دودو الجباس

قال دودو الجباس، مهاجم فريق نادي بيراميدز، إنه يتوقع مباراة غاية في القوة والصعوبة أمام أسكو كارا التوجولي في ظل لعب اللقاء خارج الأرض ووسط ظروف المنافس الذي لا بديل أمامه سوى الانتصار لتأمين فرصه في التأهل للدور المقبل من البطولة القارية.

ويحل بيراميدز ضيفًا على أسكو كارا التوجولي في السادسة من مساء الأربعاء، بملعب استاد كيجوي في رابع جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

أوضح دودو الجباس خلال المؤتمر الصحفي، أن المنافس فريق ممتاز والمواجهة أمامه في القاهرة كشفت مدى قوته وامتلاكه لعناصر متميزة في مختلف المراكز، بالطبع اللعب أمامه في توجو وسط أرضه وجماهيره يجعل الأمور أصعب بكثير.

أشار إلى أن نادي بيراميدز يمتلك العديد من العناصر الممتازة أصحاب الخبرات الكبيرة في قارة أفريقيا ما يجعل الأمور أفضل بكثير، والفريق منذ موسمه الأفريقي الأول وهو لديه هدف واحد وهو التتويج باللقب وكان قريبا من ذلك في الموسم الأول، وما يزال هو الهدف الأساسي للفوز بالبطولات هذا الموسم.

أوضح أن رمضان صبحي لاعب مهم للغاية بالنسبة لفريق بيراميدز ولكنه يغيب عن البعثة بسبب الإصابة، وهو لديه ثقة كبيرة في زملائه لتعويض غياب أي من العناصر وقدرتهم على العودة بنقاط المباراة كاملة.

وشدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز على أهمية مباراة أسكو كارا التوجولي، موضحا أنها لن تكون سهلة على الإطلاق حيث يلعب المنافس على أرضه ووسط جماهيره وفي أجواء حارة ورطبة معتاد عليها، كما أنها من آخر الفرص بالنسبة لأسكو كارا في التأهل والفوز مهم لهم متوقعا مواجهة غاية في الصعوبة.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسكو كارا التوجولي في السادسة من مساء الأربعاء، بملعب استاد كيجوي في رابع جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

شدد المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي على أهمية اللقاء لبيراميدز خاصة وأنه يبحث عن تأمين التأهل لربع النهائي بعدما حقق الفوز في القاهرة، ويريد تكرار الأمر هنا في توجو، والمواجهة لن تكون سهلة مطلقا ويتوقع مباراة غاية في الصعوبة.

بيراميدز استاد كيجوي نادي بيراميدز دودو الجباس جايمي باتشيكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 7-3-2023 خلال التعاملات المسائية (تحديث)

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشارك في انطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

غدا.. الحكم على 13 متهما في «رشوة جامعة دمنهور»

قبل الحكم عليهم غدا.. ننشر قائمة المتهمين الـ13 في رشوة جامعة دمنهور

وزير السياحة يحث منظمي الرحلات على تشغيل رحلات طيران للمقاصد السياحية

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو على منصة WATCH IT

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين

الجيش الإسرائيلى يقتحم جنين.. وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين لـ3