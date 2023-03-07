مهاجم بيراميدز: نعرف الكثير عن أسكو كارا التوجولي وقادرون على الفوز خارج مصر

قال دودو الجباس، مهاجم فريق نادي بيراميدز، إنه يتوقع مباراة غاية في القوة والصعوبة أمام أسكو كارا التوجولي في ظل لعب اللقاء خارج الأرض ووسط ظروف المنافس الذي لا بديل أمامه سوى الانتصار لتأمين فرصه في التأهل للدور المقبل من البطولة القارية.

ويحل بيراميدز ضيفًا على أسكو كارا التوجولي في السادسة من مساء الأربعاء، بملعب استاد كيجوي في رابع جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

أوضح دودو الجباس خلال المؤتمر الصحفي، أن المنافس فريق ممتاز والمواجهة أمامه في القاهرة كشفت مدى قوته وامتلاكه لعناصر متميزة في مختلف المراكز، بالطبع اللعب أمامه في توجو وسط أرضه وجماهيره يجعل الأمور أصعب بكثير.

أشار إلى أن نادي بيراميدز يمتلك العديد من العناصر الممتازة أصحاب الخبرات الكبيرة في قارة أفريقيا ما يجعل الأمور أفضل بكثير، والفريق منذ موسمه الأفريقي الأول وهو لديه هدف واحد وهو التتويج باللقب وكان قريبا من ذلك في الموسم الأول، وما يزال هو الهدف الأساسي للفوز بالبطولات هذا الموسم.

أوضح أن رمضان صبحي لاعب مهم للغاية بالنسبة لفريق بيراميدز ولكنه يغيب عن البعثة بسبب الإصابة، وهو لديه ثقة كبيرة في زملائه لتعويض غياب أي من العناصر وقدرتهم على العودة بنقاط المباراة كاملة.

وشدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز على أهمية مباراة أسكو كارا التوجولي، موضحا أنها لن تكون سهلة على الإطلاق حيث يلعب المنافس على أرضه ووسط جماهيره وفي أجواء حارة ورطبة معتاد عليها، كما أنها من آخر الفرص بالنسبة لأسكو كارا في التأهل والفوز مهم لهم متوقعا مواجهة غاية في الصعوبة.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسكو كارا التوجولي في السادسة من مساء الأربعاء، بملعب استاد كيجوي في رابع جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

شدد المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي على أهمية اللقاء لبيراميدز خاصة وأنه يبحث عن تأمين التأهل لربع النهائي بعدما حقق الفوز في القاهرة، ويريد تكرار الأمر هنا في توجو، والمواجهة لن تكون سهلة مطلقا ويتوقع مباراة غاية في الصعوبة.