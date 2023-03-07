«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال إلى مخيم جنين

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مخيم جنين، ومحاصرة أحد المنازل وإطلاق النار والصواريخ عليه.

دخول القوات الخاصة لمخيم جنين بسيارة تحمل لوحة فلسطينية

وقالت ولاء السلاميين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من مدينة "رام الله" في مداخلة عبر “سكايب، مع النشرة الإخبارية”، إن قوات خاصة دخلت لعمق مخيم جنين، من خلال شاحنة تحمل لوحة فلسطينية لنقل الأثاث، وبعدها دخلت 20 سيارة أخرى.

وأضافت، أن إذاعة جيش الاحتلال قالت إن هذا الاقتحام جاء لتنفيذ عملية للقبض على منفذ عملية حوارة التي جرت قبل أسبوع وقتل فيه مستوطنين.

وأكدت "السلاميين"، أنه تم محاصرة أحد المنازل وإطلاق الصواريخ عليه وتم استشهاد 6 شبان وإصابة 10 آخرين وتم نقلهم لمستشفى جنين ومستشفيات أخرى في محيط المدينة، مشيرة إلى أنه تم اقتحام مخيم عسكر شرقي مدينة نابلس، ومحاصرة منزل إحدى العائلات هناك.

بيان الخارجية الأمريكية

وأوضحت أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بيانًا اليوم طالبت فيه بخفض التصعيد من قبل قوات الاحتلال، ولكن سياسة التصعيد مستمرة خاصة بعد اقتحام 220 مستوطنا لساحات المسجد الأقصىى صباح اليوم الثلاثاء.