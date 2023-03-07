الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال إلى مخيم جنين

الاحتلال
الاحتلال

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مخيم جنين، ومحاصرة أحد المنازل وإطلاق النار والصواريخ عليه.

دخول القوات الخاصة لمخيم جنين بسيارة تحمل لوحة فلسطينية

وقالت ولاء السلاميين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من مدينة "رام الله" في مداخلة عبر “سكايب، مع النشرة الإخبارية”، إن قوات خاصة دخلت لعمق مخيم جنين، من خلال شاحنة تحمل لوحة فلسطينية لنقل الأثاث، وبعدها دخلت 20 سيارة أخرى.  

وأضافت، أن إذاعة جيش الاحتلال قالت إن هذا الاقتحام جاء لتنفيذ عملية للقبض على منفذ عملية حوارة التي جرت قبل أسبوع وقتل فيه مستوطنين. 

وأكدت "السلاميين"، أنه تم محاصرة أحد المنازل وإطلاق الصواريخ عليه وتم استشهاد 6 شبان وإصابة 10 آخرين وتم نقلهم لمستشفى جنين ومستشفيات أخرى في محيط المدينة، مشيرة إلى أنه تم اقتحام مخيم عسكر شرقي مدينة نابلس، ومحاصرة منزل إحدى العائلات هناك. 

بيان الخارجية الأمريكية

وأوضحت أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بيانًا اليوم طالبت فيه بخفض التصعيد من قبل قوات الاحتلال، ولكن سياسة التصعيد مستمرة خاصة بعد اقتحام 220 مستوطنا لساحات المسجد الأقصىى صباح اليوم الثلاثاء.

القاهرة الإخبارية قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين القوات الخاصة الصواريخ

مواد متعلقة

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين

الجيش الإسرائيلى يقتحم مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة

خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: بلينكن تجاهل اقتحام مخيم جنين وانتقد احتفالات الفلسطينيين

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 7-3-2023 خلال التعاملات المسائية (تحديث)

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشارك في انطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

غدا.. الحكم على 13 متهما في «رشوة جامعة دمنهور»

قبل الحكم عليهم غدا.. ننشر قائمة المتهمين الـ13 في رشوة جامعة دمنهور

وزير السياحة يحث منظمي الرحلات على تشغيل رحلات طيران للمقاصد السياحية

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو على منصة WATCH IT

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين

الجيش الإسرائيلى يقتحم جنين.. وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين لـ3