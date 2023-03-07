النجمة الإسبانية كوكا سكريبانو من مهرجان أسوان: تجربتي في مصر مذهلة

نظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، ندوة لتكريم النجمة الإسبانية كوكا سكريبانو، وأدار الندوة المخرج المغربي الكبير أحمد بولان، الذي قدم كوكا باعتبارها من النجوم المتميزة في إسبانيا وأمريكا اللاتينية .

وقال بولان: عملت مع كوكا في فيلم من إنتاج مغربي إسباني تعرفت عليها في الفيلم الذي أخرجته، ورحبت جدا بالحضور في مهرجان أسوان .

وقالت كوكا سكريبانو: هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها إلى مصر، هذا البلد المدهش كما يقول الكثيرون وكما رأيت بنفسي في زياتي الأولى، وكانت فرصة رائعة أن أحضر إلى مصر وأزور أبو سمبل اليوم .

وقالت إنها ولدت في إشبيلية فهي أندلسية، بدأت العمل مع مخرجة نسائية، هذا مهم بالنسبة لهذا المهرجان، وأنا سعيدة حضوري هذا المهرجان المهم.

وأشارت إلى أنها درست المسرح في إشبيلية، وهي تعشق المسرح وحين لا تكون مشغولة في فيلم تعمل في المسرح.

وقال أحمد بولان إن كوكا تقدم أدوار البطولة الأولى في السينما ، فقد عملت مع أنطوينو باندرياس كمخرج ، وعملت في أمريكا اللاتينية وشاركت في مسلسل ملكة الجنوب في كولومبيا والذي أذيع على نتفليكس، كما أنها عملت في المكسيك وكوستاريكا والأرجنتين ، فهي مشهورة جدا في أمريكا اللاتينية، وأصبحت منتجة مسرحية، أنتجت مسرحية لها وكانت مشغولة فيها جدا واضطرت لتأجيل العمل فيها لحضور المهرجان .



وقالت إنه من المهم جدا أن يكون هناك مهرجان للمرأة لتصبح عضوا مهما في المجتمع، وأكدت أن السينما مدرسة مهمة للجميع لتطوير عقليتنا .

وعن الحضارة الإسبانية وتأثيراتها العربية على الحياة في إسبانيا الحديثة ترى كوكا أنها موجودة في الكثير من التفاصيل الموجودة حولنا فهناك قواسم مشتركة كثيرة أولها في اللغة، هناك مئات الكلمات الإسبانية من أصل عربي مثل السكر والأرز والقنطرة والمائدة وغيرها من الكلمات.

وأشارت إلى أن فرحتها بهذا المهرجان كبيرة لأنها لأول مرة ترى مهرجانا بهذا الحجم يكرس كل فعالياته للمرأة في السينما، كما أنه يدعم النساء وقضاياها، ويدعمهن أيضا في السينما، ورأيت الكثير من المخرجين الشباب الذين يبدأون طريقهم وأرى أن هذا من ضمن فعاليات المهرجان ليساعد على خروج أجيال جديدة من المخرجين وصناع السينما .

وأكدت أن المهرجان تكمن أهميته أيضا في وجوده في مدينة مثل أسوان وهي مدينة عريقة تحمل الكثير من عبق الحضارة وآثار الماضي.. وقالت إنها سعدت جدا بالتعرف على حضارة الفراعنة وزيارة آثارهم في أبو سمبل ومعبد فيلة وغيرها من الأماكن المذهلة .

وقالت إن تجربتها في مصر مذهلة، لافتة إلى أنها كانت سعيدة جدا أنها ستأتي إلى مصر، وتتمنى أن تزورها مرة أخرى .

وحرص على حضور الندوة مجموعة من الشباب الذين فازوا بمسابقة عن التمثيل في مكتبة الإسكندرية، وهم شباب في المرحلة الثانوية وطلبوا نصائح ليستفيدوا منها في طريقهم بصناعة السينما، وبالفعل قدمت لهم النصيحة بالالتزام والصبر والعمل بجهد كبير وعدم اليأس مهما قابلهم من صعوبات، وشددت على أننا نحتاج إلى كتاب ومخرجين أكثر يتحدثون عن المرأة ويكتبون عنها ويخرجون أفلاما عن قضاياها وهذا أمر مهم جدا لصناعة السينما ولدعم قضايا المرأة .

وقالت إنهم في إسبانيا فرصهم قليلة جدا كممثلات، فهناك ممثلون يقدمون خمسة أفلام في العام في حين أن الممثلات السيدات يقدمن فيلما واحدا فقط في العام.