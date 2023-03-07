الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة وقوع زلزال غدًا

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة وجود زلزال يضرب البلاد، غدًا الأربعاء، في مختلف محافظات مصر.

وتابع «القاضي»، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "لا حقيقة لوجود زلزال يوم 8 مارس لعام 2023، ولم يرصد المركز القومي للبحوث الفلكية أي إشارات تشير لهذا أو تنبئ عن وقوع هذا، وما انتشر من تصريحات في نهاية شهر فبراير الماضي عن حدوث زلازل مدمرة في الأسبوع الأول من مارس غير صحيح نهائيًا، ومر أسبوع ولم يحدث أي شىء كما تنبأ البعض".

وأكد أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة ولا يوجد دليل عليه، موضحًا أن الشبكة القومية لرصد الزلازل تعمل على مدار اليوم، 24 ساعة، ولا توجد أي مؤشرات أو قياسات علمية تؤكد حدوث زلازل، وأن جميع المؤشرات حاليا في وضعها الطبيعي والأمور مستقرة تمامًا.

وعن حديث العالم الهولندي، علق رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، بشأن تعرض عدد من الدول لزلازل الفترة المقبلة، قائلًا: "ده تنجيم وليس له علاقة بالعلم ودراسات الزلازل، والأمر الذي يثبت صحة كلامي هو مرور الأسبوع الأول من شهر مارس دون وقوع أي خسائر أو حدوث زلازل مدمرة كما ادّعى".

نصيحة البحوث الفلكية للمواطنين فى خوفهم من الزلازل

ونصح الدكتور جاد القاضي، المواطنين في الشارع المصري بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات، حتى لا يصيبهم الهلع والفزع دون مبرر أو كلام علمي واضح يدل على صحة كلام أي شخص يتحدث عن مبررات وحديث هؤلاء عن الزلازل.

البحوث الفلكية زالزال مدمر مصر زالزال مدمر

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وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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