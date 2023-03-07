الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

الأكاديمية المهنية للمعلمين: إعادة فتح باب التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى

الاكاديمية المهنية
الاكاديمية المهنية للمعلمين

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين إعادة فتح باب التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2022/2023 لشاغلي وظائف المعلمين الذين لم يسبق لهم تسجيل إجراءات الترشح، في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها المنصوص عليها في المادة 71 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. 

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين في خطاب رسمي، باتخاذ اللازم نحو التنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة للمديريات بأنه تقرر إعادة فتح باب التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2022/2023 للمعلمين الذين لم يسبق لهم الترشح.

وحددت الأكاديمية المهنية للمعلمين الإجراءات اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها لكل من:

- يتم خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 31/12/2022.

 - يكون حاصلًا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية وهما تقرير الكفاية للأعوام.

- يكون المرشح على رأس العمل.

وتقع على الإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من ذلك.

- يتم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الواقعة في نطاق المديريات بوجوب استيفاء توقيع كل شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها من التابعين لهم بالعلم على الإقليمية المهنية المعلمين المدينة التعليمية. 

- يجب على المعلم الحاصل على درجة الماجيستر والدكتوراه استكمال إجراءات ترشحه للترقي عن طريق جهة عمله.

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