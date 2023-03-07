إحباط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى بمطار أسوان

تمكن رجال الجمارك بمطار أسوان الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتعليمات النقدية السارية، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناءً على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة الأمن الجمركي، ومعاون مباحث مطار أسوان، مفادها اعتزام أحد الركاب المغادرين إلى السودان على رحلة خطوط مصر للطيران عبر مطار القاهرة تهريب كمية من النقد المصري، وبالعرض على روماني مراد ثابت، مدير جمرك مطار أسوان، قرر تشيكل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، وتبين جود 212 ألف جنيه مصري مخبأة وملفوفة داخل عدد 2 كيس بلاستيك أسود اللون بملابسه.

وقرر أحمد مصطفى، مدير عام جمارك أسوان والمنافذ الجمركية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2023، والإحالة للنيابة العامة، وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعمر على محمد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.