الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2023 لتعيين 30 ألف معلم فصل

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن كيفية تقديم مسابقة التربية والتعليم 2023 لاختيار 30 ألف معلم في إطار سعى وزارة التربية والتعليم لاختيار 150 ألف معلم في 5 مراحل لسد العجز في بعض المعلمين في المدارس، وتعرض الدستور في التقرير التالي لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2023 30 ألف معلم.

لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2023

يستطيع المعلمون الراغبون في تقديم مسابقة التربية والتعليم الدخول عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية أو الضغط على الرابط التالي من هنا، وهناك بعض الشروط لتقديم في مسابقة التربية والتعليم وضعتها الوزارة ومنها أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، وأن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

سجل الآن.. رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2023 للخريجين

بوابة الوظائف الحكومية.. ننشر شروط ورابط تقديم مسابقة التربية والتعليم 2023

كما تشترط تقديم مسابقة التربية والتعليم ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمضٍ على صدوره أربع سنوات على الأقل، ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان ، أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية (تعليم أساسي/ ابتدائي / معلم فصل).

كما حددت الوزارة شرط أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلي للقبول في مسابقة التربية والتعليم ، مع أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، واجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، وأن يكون التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، مع ضرورة سداد مبلغ مقداره (24) جنيهًا (اربعة وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

موعد تدريب المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم 2022

حددت وزارة التعليم موعد تدريب المعلمين الناجحين في مسابقة التربية والتعليم 30 ألف معلم بعد أن ظهرت نتيجة المسابقة في المرحلة الأولى في فبراير الماضي، ويستمر تدريب المعلمين التربويين 4 أيام فى المديريات التعليمية والإدارات، ويتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين وصياغة نواتج التعلم.

أما اليوم الثانى في تدريب المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم  فيتناول استراتيجيات التدريس، واليوم الثالث، التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، واليوم الرابع يتناول استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الأداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.

وبعد اجتياز المعلمين تدريب اللياقة البدنية والذهنية والدورة التربوية سيتم تعيين الناجحين منهم بالمحافظات حسب رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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بوابه الوظائف الحكومية.. شروط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2023

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وائل لطفي

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