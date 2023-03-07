محافظ الجيزة يوجه برفع كفاءة أسوار العقارات المحيطة بالمواقف الجديدة

تابع أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، أعمال الإنشاء والتطوير الجارية بعدد من المواقف الجديدة، لكي تنضم لمنظومة المواقف التي نفذتها المحافظة، حيث تفقد المحافظ موقف شارع السودان والمواقف الكائنة أسفل مسار محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء بولاق الدكرور والدقي والعجوزة.

شملت جولة المحافظ موقف مزلقان ناهيا، حيث وجّه المحافظ ببحث مخطط تطوير شامل لإقامة موقف لسيارات السرفيس لمنع انتظار أى منها بشارع السودان لرفع كفاءة الحركة المرورية، لكونه أحد المحاور الرئيسية بالمحافظة وتحقيق نهضة حضارية بمحيطه.

كما شملت الجولة معاينة المحافظ أعمال الإنشاء الجارية بمواقف السرفيس أسفل محور الفريق كمال عامر، في ضوء خطة استغلال الساحات والمسطحات الفضاء وإقامة نقاط خدمية عليها لمنع التعدي أو استغلالها بصورة خاطئة من جانب المخالفين والمنشآت التجارية، والتى شملت موقف سرفيس ناهيا، ومن المقرر أن يستوعب عدد ٧٠ سيارة سرفيس، وموقف أرض اللواء الحضاري لاستيعاب ٢٠٠ سيارة أخرى، والمجهزة بغرف الإدارة والمراقبة وبوابات للدخول والخروج وأكشاك وكافيتيريات ومناطق استثمارية، إلى جانب عدد من ساحات الانتظار لتيسير حركة المرور بالمناطق المحيطة، خاصة لكونها مناطق عالية الكثافة السكنية وتشهد حركة مرورية على مدار اليوم.

وكلف المحافظ برفع كفاءة أسوار العقارات والمنشآت والكبارى المحيطة بأعمال التطوير، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع المخلفات وناتج أعمال التطوير أولاً بأول.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بمنع أى ممارسات عشوائية للمحال والأكشاك ورفع الإشغالات، موجهاً بسرعة تشغيل سلالم المشاة الكهربائية والمصاعد، والتى تمت صيانتها ورفع كفاءتها تلبية لرغبات المواطنين من أهالى المناطق المحيطة، والتعاقد مع شركات أمن وصيانة للحفاظ عليها، واستثمار كافة مساحات الفراغ لمنع إقامة أى أنشطة عشوائية عليها مستقبلاً حفاظاً على الواجهة الحضارية المستهدفة من مشروعات التطوير.

وأكد راشد على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وشركات المرافق للإانتهاء من أعمال نقل وتوصيل المرافق الجارى العمل بها لتمكين الشركات المنفذة من الانتهاء من المشروعات وفق الجداول المحددة.