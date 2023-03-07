الثلاثاء 07 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم

الدولار مقابل الجنيه
الدولار مقابل الجنيه

 ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 5 قروش في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية، وكان سعر صرف الدولار قد شهد الشهر الماضي تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري بقيمة 45 قرشا شراء وبيع.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، سجل سعر صرف اليوم  30.68 جنيها للشراء، و30.78 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 30.78 جنيه للشراء، و30.88 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.83 جنيه للشراء، و30.88 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.76 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت العملة الأوروبية اليوم 32.67 جنيه للشراء، 32.91 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 32.79 جنيه للشراء، و33.02 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.78 جنيه للشراء، و32.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تباينا من حيث الشراء والبيع ، في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني اليوم 36.81 جنيه للشراء، و37.13 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 36.93 جنيه للشراء، و37.25 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 36.86 جنيه للشراء، 36.99 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي اليوم 8.16 جنيه للشراء، و8.20 جنيه للبيع في البنك الأهلي، فيما سجل الدرهم الإماراتي اليوم 8.35 جنيه للشراء، و8.38 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي اليوم 96.69 جنيه للشراء، 100.39 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الجنيه المصري التعاملات البنوك المصرية الدولار الأصول

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وائل لطفي

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