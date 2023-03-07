الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الصحة يؤكد أهمية استراتيجية التعليم العالي في خدمة قطاعات الدولة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، بما يضمن خدمة كافة قطاعات الدولة، في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الخاص بإطلاق الاستراتيجية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، فضلاً عن لفيف من القيادات السياسية والأكاديمية.

وأضاف الوزير خلال كلمته، أهمية توطيد سبل التعاون المثمر بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، باعتبار وزارة التعليم العالي أحد أهم الوزارات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالصحة، من خلال تخريج الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها، فضلاً عن كليات تكنولوجيا العلوم الصحية.

وأكد الوزير على أهمية إطلاق الاستراتيجية في هذا التوقيت، لتحسين منظومة التعليم الجامعي، وتخريج جيل جديد من الجامعات يتسق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في التخصصات الطبية المختلفة، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري، وتأهيله لأسواق العمل بالمنطقة والعالم.

وأشار الوزير إلى التنسيق المستمر بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص الاحتياجات الفعلية لمختلف التخصصات الطبية ومختلف المجالات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

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الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي البحث العلمي وزير الصحة الاستراتيجية قطاعات الدولة استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التنسيق المستمر التعليم العالي

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