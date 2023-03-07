الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 4 أشخاص بتهمة قتل آخر بسبب خلاف على بيع المخدرات بدار السلام

حبس
حبس

قررت نيابة دار السلام حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل مواطن بسبب خلافات بينهم على بيع المخدرات.

البداية بتمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على 4 متهمين وراء قتل مواطن لخلاف بينهم على عدم سداد قيمة المخدرات التي باعوها له في منطقة دار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين مقتل شخص بعد دخوله في مشاجرة مع 4 متهمين بعدما باعوا له مخدرات ولم يسدد أموالًا لهم، وتشاجروا معه وتعدوا عليه بسلاح أبيض، وألقوه من أعلى عقار، وتم القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

نيابة دار السلام أشخاص قتل المخدرات رجال المباحث سداد قيمة المخدرات

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