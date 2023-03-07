الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«البحر الأحمر» تكرم الطلاب المتفوقين في دورات التعليم المزدوج

صور من التكريم
صور من التكريم

كرم اللواء أحمد عبد العزيز مرزوق، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، اليوم، الطلاب المتفوقين في الدورتين التدريبين "أساسيات الحاسب الآلي و اللغة الإنجليزية، والتي نظمها  كامل علي مدير الوحدة الاقليمية للتعليم والتدريب المزدوج بديوان عام محافظةالبحر الأحمر، بتدريب طلاب التعليم والتدريب المزدوج بالمحافظة، والتى أقيمت في الفترة من 14 فبراير الماضى وحتي 23 من الشهر ذاته.

وقال السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر خلال تكريم الطلاب، إن المحافظة بقيادة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحرالأحمر، لا تدخر جهدًا لدعم المنظومة التعليمية وتقديم وتعليم النظم التكنولوجيا الحديثة لتطوير قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة، موجهًا الطلبة المكرمين بضرورة استمرار تفوقهم ليكونوا مصدر فخر لذويهم وإلهام لأقرانهم من الطلاب.

وقدم اللواء أحمد مرزوق هدايا عينية للطلاب و مبالغ نقدية، مؤكدا أن هذه الهدايا تأتي لتحفيز الطلابه على مواصلة مسيرتهم العلميةوتشجيعا للطلاب الآخرين أن يحذوا حذوهم، داعيًا جميع الطلاب بكافة مراحل التعليم إلى بذل المزيد من الجهد والعمل.

7573FCCD-78EE-44D3-B4B0-60C559B028A7
7573FCCD-78EE-44D3-B4B0-60C559B028A7
6FF3EA47-5ED7-4C2D-B8C8-F1C0E75918F1
6FF3EA47-5ED7-4C2D-B8C8-F1C0E75918F1
1BB9534B-DE16-46E6-AEB7-F07DE31BAA28
1BB9534B-DE16-46E6-AEB7-F07DE31BAA28
البحر الاحمر التعليم والتدريب التعليم المزدوج السكرتير العام المساعد الطلاب المتفوقين المنظومة التعليمية دعم المنظومة التعليمية محافظة البحرالاحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

أحمد داش ينافس بـ«جعفر العمدة» فى موسم رمضان 2023

تراجع أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات الصباحية

قتيلتان فى تشييع جنازة بنيران ثأر «العجايرة وآل شاهين» بقنا

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى

القبض على ديلر الترامادول فى المرج

ندوة بـ«حقوق الفيوم» لنشر ثقافة العمل التطوعي ضمن مبادرة «حياة كريمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

(مثلث التعاسة) الجزء الثاني (اليخت)

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون فلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة

سوريا: عدوان إسرائيلى أخرج مطار حلب الدولى من الخدمة

محكمة إسرائيلية تصدر قرارًا بهدم مدرسة أساسية فى بيت لحم