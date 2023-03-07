في ذكراه الـ15.. «الغردقة لسينما الشباب» يحتفي بيوسف شاهين في أولى دوراته

يلقي مهرجان الغردقة لسينما الشباب نظرة جديدة على أفلام المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين بمناسبة الذكرى الـ15 لرحيله والتي تصادف 27 يوليو المقبل.

ويخصص المهرجان ضمن فعاليات دورته الأولى التي تقام خلال الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر المقبل احتفالية خاصة تحت عنوان “شاهين في عيون الشباب ”، كما يصدر دراسة جديدة لأحد النقاد الشبان عن سينما يوسف شاهين.

وتعقد ندوة يشارك فيها كبار النجوم والمخرجين والمؤلفين الذين ساهم يوسف شاهين في اكتشافهم وتقديمهم للشاشة الكبيرة، مثل خالد النبوي، وهاني سلامة، وعمرو عبد الجليل، ويسرا اللوزي، وروبي، وخالد يوسف، وخالد الحجر، وناصرعبد الرحمن، وآخرين.

وقال المنتج الكبير جابي خوري : أن المخرج الراحل كان يتمتع بروح شابة فهو كان شديد الإقتراب من الشباب ويقول لنا دائما أنهم يجددون من أفكاره شخصيا، وأن يوسف شاهين رغم سنوات الرحيل الـ15 إلا أنه لايزال هناك الكثير الذي لم يكتشف بعد في مسيرته السينمائية الخالدة".

- يوسف شاهين كان مؤسسة فنية تسير على الأرض

وأشار "خوري"، إلى أن يوسف شاهين كان مؤسسة فنية تسير على الأرض فهو منح الفرص لوجوه شابة جديدة في كافة الفروع السينمائية من كتابة وتمثيل وإخراج كما منحها أيضا لمخرجين كبار من أبناء جيله كما هو الحال في تجربة السقا مات للمخرج الكبير الراحل صلاح أبو سيف الذي أنتجه بعدما خشي كثير من المنتجين من تقديم فيلما عن فكرة الموت .

ومن جانبه قال الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب، أنه يفتخر كونه أحد تلامذة المخرج الكبير الراحل وأنه تعلم فن السينما على يديه في المعهد العالي للسينما، وأنه من الطبيعي أن يخصص مهرجان الغردقة في دورته الأولي برنامجا خاصا عن رؤية الشباب لأعمال العظماء من مبدعينا الكبار بهدف خلق جسور وتواصل بين تاريخنا وواقعنا السينمائي الحالي .

فيما قال الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان، إن الاحتفالية ستتضمن عرضا لمجموعة مختارة من أعمال يوسف شاهين المرممة بعضها تعرض نسخها لأول مرة في مهرجان سينمائي .



و مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب، ترعاه وزارة الثقافة المصرية، ومحافظة البحر الأحمر وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام ويترأسه الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما الأسبق، وصاحب العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الناجحة مؤلفا ومنتجا، ويضم في إدارته عدد من صناع وأساتذة السينما والنقاد والصحفيين وتقام دورته الأولي خلال الفترة من 12 وحتي 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة ، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد ،والأكاديميات السينمائية المتخصصة ويمنح المهرجان جائزة خاصة للفيلم الذي يدعو للحفاظ علي البيئة تحت عنوان "الجائزة الخضراء ".