الثلاثاء 07 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رئيس الدولي للخماسي: مصر أصبحت موضع ثقتنا ليس تنظيميا فقط بل على صعيد المنافسة أيضا

بطولة العالم للخماسى
بطولة العالم للخماسى الحديث

رحب الدكتور كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، بجميع الرياضيين والمدربين والضيوف والحكام والمسؤولين في أول مسابقة للاتحاد الدولي لموسم 2023، والذي سيكون عامًا مثيرًا مليئًا بالفرص للرياضيين للتقدم وتحقيق أحلامهم.. حيث يبدأ الطريق إلى باريس 2024 من هنا.

وقال شورمان: "كما قلت مرات عديدة في السنوات الأخيرة، أصبحت مصر ركيزة موثوقة لحركتنا ولا يمكننا فقط توقع مستوى عالٍ في التنظيم والضيافة خلال كأس العالم، بل يمكننا أيضًا الاعتماد عليها لتقديم رياضيين للمنافسة".

وتابع: "إنه لأمر رائع أيضًا أن نرى الرياضيين الأفارقة قادمين من بوركينا فاسو وأوغندا للمشاركة في هذه المنافسة إلى جانب دول الخماسي الحديثة الجديدة من آسيا مثل الهند وتايلاند ، ليتم تمثيل ست قارات بكأس العالم، ما يؤكد التقدم الذي أحرزته حركتنا العالمية".

واستطرد رئيس الاتحاد الدولي: "أود أن أشكر الاتحاد المصري للخماسي الحديث على تنظيم هذا الافتتاح السنوي الهام لهذا الموسم ، بمساهمات حيوية من الحكومة المصرية واللجنة الأولمبية الوطنية. كما أود أن أشكر جميع المتطوعين والرعاة والداعمين وممثلي وسائل الإعلام، وأتمنى لكم جميعًا موسمًا رائعًا من الخماسي الحديث، فلننتهز جميع الفرص لاستخدام رياضتنا للترويج لمُثُل التعليم واللعب النظيف والاحترام ، والأهم من ذلك، السلام".

وانطلقت صباح اليوم منافسات كأس العالم للخماسي الحديث أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024. ويشارك في البطولة 156 لاعب ولاعبة يمثلون 35 دولة، ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة بـ 24 لاعب ولاعبة ، 12لاعب و 12 لاعبة، وهو الحد الأقصى المسموح به للدولة المضيفة.

رئيس الاتحاد الدولي دول الخماسي كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الاتحاد المصري للخماسي الحديث الطريق إلى باريس 2024

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وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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