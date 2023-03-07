بحضور وزيرا السياحة والطيران.. انطلاق معرض برلين الدولية للسياحة والسفر

انطلقت اليوم أعمال بورصة برلين الدولية للسياحة والسفر، أكبر معرض من نوعه في العالم، بمشاركة وزارة السياحة والآثارووزارة الطيران المدني ومحافظ جنوب سيناء، وعدد من رجال رجال الأعمال والمستثمرين. وشركتي مصر للطيران واير كايرو.

واستعد القطاع السياحي المصري للمشاركة بمعرض برلين السياحي «itb» والمقام في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري.

وتشارك مصر هذا العام ممثلة في وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للتنشيط السياحي بجناح مميز في معرض برلين السياحي«itb»، الذي يقام على مساحة 160 ألف متر مربع، وتم تخصيص مساحة 1200متر للجناح المصري، ويشارك بالمعرض 180 دولة ويصل عدد العارضين إلى 10 آلاف عارض، كما يبلغ عدد الزائرين له 160 ألف زائر بينهم 113 ألفا و500 زائر مهني متخصص، فضلاعن 5 آلاف صحفي و400 مدون.

ومن المقرر أن يلتقي وزير السياحة والآثار مع عدد من مسؤولي ومنظمي الرحلات الدولية وكذلك عقد عدد من اللقاءات الإعلامية ضمن الخطة الترويجية لتنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر وتحقيق استراتيجية الدولة وزيادة أعداد السائحين الوافدين للمقصد السياحي المصري من مختلف الأسواق السياحية، بالإضافة للترويج للأنماط السياحية الجديدة والترويج لها من قبل تنشيط السياحة، خاصة وأن المحافظات السياحية قادرة على استقبال كل محبي الأنماط السياحية المختلفة بالإضافة إلى تقديم خدمة مختلفة ومميزة في كل نمط سياحي.

ويغادر الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، القاهرة اليوم الثلاثاء متوجها للعاصمة الألمانية برلين، لحضور فعاليات معرض برلين للسياحة والسفر.

وأكد الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المقرر أن يتم توقيع برتوكول تعاون بين شركة “آير كايرو”، الجناح الاقتصادي لمصر للطيران- منخفض التكاليف- مع إحدى الشركات الأوروبية لتنظيم رحلات مباشرة للمطارات المصرية بهدف زيادة الحركة الجوية.

وأكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل التعاون فور التعاقد مباشرة.