الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواجهة صعبة بين جوهر والحمامى.. والشوربجى يلاقى مؤمن فى نهائى بلاك بول للاسكواش

نوران جوهر
نوران جوهر

تختتم اليوم فعاليات بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش (رجال وسيدات) فى منافسات السيدات، حيث تواجه نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا، هانيا الحمامى المصنفة الثالثة عالميا فى مباراة صعبة وقوية.

وتأهلت نوران جوهر إلى المباراة النهائية بعد فوزها على النيوزيلندية جولى كينج 3/1 فيما حققت هانيا الحمامى فوزا صعبا على الأمريكية أماندا صبحى 3/2.

وفى منافسات الرجال تأهل كل من محمد الشوربجى وطارق مؤمن للمباراة النهائية، حيث فاز محمد الشوربجي على ديجو الياس 3/2 وفاز طارق مؤمن على الويلزى جول ماكين 3/2 فى الدور قبل النهائي للبطولة.

وتقام فعاليات النهائي فى الساعة السابعة مساء بملاعب بلاك بول فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وأحمد العبد رئيس مجلس إدارة نادى بلاك بول ومحمد رائف مدير البطولة وعدد من المسؤولين فى الاتحاد المصري للاسكواش.

وتقام البطولة خلال الفترة من 2 إلى 7 مارس بجوائز مالية كبيرة قد تصل إلى 200 ألف دولار.

وشهدت البطولة سواء منافسات الرجال أو السيدات مفاجآت، حيث ودع مصطفى عسل المصنف الأول عالميا البطولة من دور الـ16 بعد أن خسر من فارس الدسوقى كما ودعت نور الشربينى المصنفة الثانية عالميا البطولة من دور الـ8.

اسكواش أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للاسكواش طارق مؤمن محمد الشوربجى نوران جوهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

تجديد حبس متهمى منصة «هوج بول» 15 يومًا على ذمة التحقيقات

غيبوبة سكر.. وفاة طبيب بمستشفى السنطة أثناء أداء مهام عمله

كيف انتصر «النبراوي» على «الديب» في الجمعية العمومية للمهندسين؟.. القصة كاملة

بعد طرد هاري وميجان.. الملك تشارلز يواجه أزمة الحرمان من أحفاده

ترميم 20 شارع بنطاق 3 أحياء بالإسكندرية خلال أسبوع

«السودانى»: العراق حريص على العلاقات المتوازنة مع المحيط الإقليمى والدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا: عدوان إسرائيلى أخرج مطار حلب الدولى من الخدمة

محكمة إسرائيلية تصدر قرارًا بهدم مدرسة أساسية فى بيت لحم

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولى لوقف اقتحامات قوات الاحتلال للحرم