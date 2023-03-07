مواجهة صعبة بين جوهر والحمامى.. والشوربجى يلاقى مؤمن فى نهائى بلاك بول للاسكواش

تختتم اليوم فعاليات بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش (رجال وسيدات) فى منافسات السيدات، حيث تواجه نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا، هانيا الحمامى المصنفة الثالثة عالميا فى مباراة صعبة وقوية.

وتأهلت نوران جوهر إلى المباراة النهائية بعد فوزها على النيوزيلندية جولى كينج 3/1 فيما حققت هانيا الحمامى فوزا صعبا على الأمريكية أماندا صبحى 3/2.

وفى منافسات الرجال تأهل كل من محمد الشوربجى وطارق مؤمن للمباراة النهائية، حيث فاز محمد الشوربجي على ديجو الياس 3/2 وفاز طارق مؤمن على الويلزى جول ماكين 3/2 فى الدور قبل النهائي للبطولة.

وتقام فعاليات النهائي فى الساعة السابعة مساء بملاعب بلاك بول فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وأحمد العبد رئيس مجلس إدارة نادى بلاك بول ومحمد رائف مدير البطولة وعدد من المسؤولين فى الاتحاد المصري للاسكواش.

وتقام البطولة خلال الفترة من 2 إلى 7 مارس بجوائز مالية كبيرة قد تصل إلى 200 ألف دولار.

وشهدت البطولة سواء منافسات الرجال أو السيدات مفاجآت، حيث ودع مصطفى عسل المصنف الأول عالميا البطولة من دور الـ16 بعد أن خسر من فارس الدسوقى كما ودعت نور الشربينى المصنفة الثانية عالميا البطولة من دور الـ8.