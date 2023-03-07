الثلاثاء 07 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأربعاء.. صالون الأوبرا الثقافي يناقش الرؤية الإبداعية للمرأة العربية

صورة من الندوة
صورة من الندوة

تحتفل دار الأوبرا باليوم العالمي للمرأة، حيث يعقد الصالون الثقافي لقاءً بعنوان "مبدعات عربيات" ويستضيف الناشطة الفلسطينية آمال الآغا رئيس الاتحاد النسائي، المطربة السورية إيمان باقي، الكاتبة الصحفية ريهام الحداد، الكاتبة اليمنية شذا الخطيب، الإعلامية الليبية وداد الشريف، ويديره الكاتبة الصحفية شاهيناز الفقي، تحت إشراف الفنان امين الصيرفي، وذلك في السابعة مساء الأربعاء 8 مارس بالمسرح الصغير.

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال دولى يتم خلال شهر مارس من كل عام للاحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء وجاء بعد عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في  باريس  عام 1945، فكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة رغم أن بعض الباحثين يرجح ان اليوم العالمي للمرأة كان نتيجة بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.

اليوم العالمي للمرأة صالون الاوبرا الثقافي امال الاغا إيمان باقي ريهام الحداد شذا الخطيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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