الأربعاء.. صالون الأوبرا الثقافي يناقش الرؤية الإبداعية للمرأة العربية

تحتفل دار الأوبرا باليوم العالمي للمرأة، حيث يعقد الصالون الثقافي لقاءً بعنوان "مبدعات عربيات" ويستضيف الناشطة الفلسطينية آمال الآغا رئيس الاتحاد النسائي، المطربة السورية إيمان باقي، الكاتبة الصحفية ريهام الحداد، الكاتبة اليمنية شذا الخطيب، الإعلامية الليبية وداد الشريف، ويديره الكاتبة الصحفية شاهيناز الفقي، تحت إشراف الفنان امين الصيرفي، وذلك في السابعة مساء الأربعاء 8 مارس بالمسرح الصغير.

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال دولى يتم خلال شهر مارس من كل عام للاحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء وجاء بعد عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945، فكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة رغم أن بعض الباحثين يرجح ان اليوم العالمي للمرأة كان نتيجة بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.